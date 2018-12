UVC Ried verteidigt den vierten Platz mit 3:1-Heimsieg

RIED. Volleyball-Bundesliga: Innviertler bezwangen den VBC Weiz.

Die Rieder Volleyballer feierten am Samstag vor den eigenen Fans den vierten Saisonsieg. Bild: Kaufmann

Einen wichtigen 3:1-Heimerfolg gegen den VBC Weiz feierte der UVC Ried am Samstag in der elften Runde der Volleyball-Bundesliga in der heimischen Messehalle 18. Angetrieben von rund 300 Fans erwischten die Innviertler keinen guten Start, rasch lag die Heimmannschaft mit 11:15 zurück. Nachdem die Anfangsnervosität mit einigen leichtfertigen Service- und Annahmefehlern abgelegt wurde, kämpfte sich Ried zurück und konnte zwischenzeitlich ausgleichen. Dann drückten die Steirer jedoch noch einmal aufs Gas und holten sich den ersten Durchgang verdient mit 25:19.

"Die Aufschlagleistung muss sich unbedingt verbessern", sagte UVC-Ried-Manager Wolfgang Puttinger im OÖN-Gespräch zu Beginn des zweiten Satzes. Gesagt, getan, die Innviertler agierten deutlich konzentrierter als noch im ersten Satz und gewannen den Durchgang relativ souverän mit 25:18.

Ried wurde immer stärker. Den Rückenwind dieses Satzgewinnes nahmen die Rieder mit in den dritten Satz. Mit Fortdauer des Spiels übernahmen die Innviertler immer mehr das Kommando. Der dritte Durchgang ging mit 25:19 an die Rieder. Spätestens jetzt war klar, wer als Sieger vom Platz gehen wird. Die Gäste aus der Steiermark konnten den UVC Ried, der immer wieder durch Top-Angreifer Tomesz Rutecki zu Punktgewinnen kam, auch im vierten Satz nicht mehr gefährden. Der Satz ging mit 25:20 an die Heimmannschaft. Mit dem vierten Saisonsieg verteidigte die Mannschaft von Trainer Dominik Kefer den vierten Tabellenplatz.

"Wir sind auch nach dem verlorenen ersten Satz nicht nervös geworden und haben auf unsere Stärken vertraut. Ich denke, der Sieg geht in Ordnung", sagte Kapitän Florian Schnetzer nach dem Spiel im OÖN-Gespräch. Den Fans sprach der Routinier ein Sonderlob aus. "Es ist schon beeindruckend, wie groß die Unterstützung ist. Das hilft uns in den schweren Phasen des Spiels enorm", betonte Schnetzer.

Am 12. Dezember gastiert Amstetten in der zwölften Runde um 20 Uhr in der Messehalle Ried. Am Samstag, 15. Dezember, kommt schließlich Angstgegner Klagenfurt um 18 Uhr ins Innviertel.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema