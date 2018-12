UVC Ried verlor gegen Amstetten klar mit 0:3

AMSTETTEN. Innviertler gehen als Vierter in die Weihnachtspause.

Trotz der Niederlage spielen die Rieder bisher eine gute Saison. Bild: Kaufmann

Volleyball-Bundesliga: Nach zuletzt drei Heimsiegen in Folge kassierten die Volleyballer des UVC Weberzeile Ried am Samstagabend eine klare 0:3-Niederlage in Amstetten. Die Niederösterreicher gingen nach dem Sieg gegen Klagenfurt ebenso mit Selbstvertrauen in das Match. In der heimischen Halle ließen die Amstettner den Innviertlern nicht den Hauch einer Chance. Die Sätze gingen mit 25:21, 25:18 und 25:22 an den Tabellenfünften, der damit den Rückstand auf die Rieder auf vier Punkte verringern konnte.

Die von Dominik Kefer betreuten Innviertler gehen als Vierter in die kurze Weihnachtspause und befinden sich damit aktuell auf Halbfinal-Kurs. Das erste Spiel im Jahr 2019 bestreitet der UVC Ried am 19. Jänner gegen den Tabellenführer Aich/Dob. Am 23. Jänner müssen die Rieder in Graz antreten. Insgesamt sind im Grunddurchgang noch zehn Spiele zu absolvieren.

