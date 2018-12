UVC Ried liefert schon wieder: Klarer Heimsieg gegen Amstetten

RIED. Die Innviertler feierten am Mittwochabend in der Volleyball-Bundesliga einen souveränen 3:0-Heimsieg gegen Amstetten.

Der UVC Ried darf über den dritten Heimsieg in der Volleyball-Bundesliga jubeln Bild: GEPA pictures/ Matic Klansek

Immer besser in Fahrt kommen die Volleyballer des UVC Weberzeile Ried. Mit dem Selbstvertrauen des souveränen 3:1-Heimsiegs am Samstag gegen Weiz gingen die Rieder am Mittwochabend in die Partie gegen Amstetten.

Trotz Schneefalls und der relativ späten Beginnzeit kamen rund 350 Besucher in die Messehalle 18, um die Innviertler anzufeuern. Angeführt von den offensivstarken Spielern Tomek Rutecki und Markus Berger sowie Libero Florian Schnetzer starteten die Rieder furios in die Begegnung gegen den direkten Konkurrenten um den vierten Platz, der für die Teilnahme am Halbfinal-Playoff reichen würde. Mit 25:19 holten sich die Männer von Trainer Dominik Kefer den ersten Durchgang mit 25:19. In dieser Tonart ging es auch im zweiten Satz weiter, der mit 25:20 an die Heimmannschaft ging.

Im dritten Satz kam der Motor der Rieder lediglich zu Beginn etwas ins Stottern. Mit dem Rücken zur Wand agierten die Niederösterreicher zu Beginn des Satzes star. Nach und nach übernahm die Heimmannschaft wieder das Kommando und holte sich den dritten und letzten Durchgang knapp mit 25:22. Zum Spieler des Tages auf Seiten der Rieder wurde Florian Schnetzer gewählt.

Ried hat jetzt schon fünf Punkte mehr als in der Saison 2017/2018

Mit nunmehr 15 Punkten aus zwölf Spielen konnte sich der UVC Ried in der Tabelle etwas von Klagenfurt, Amstetten und Weiz absetzen. Im Vergleich: In der vergangenen Saison holte Ried im gesamten Verlauf des Grunddurchgangs (24 Spiele) lediglich zehn Zähler. Seit Trainer Kefer die Regie im Innviertel übernommen hat und einige Profispieler im Kader sind läuft es von Spiel zu Spiel besser. In dieser Form ist den Riedern die Qualifikation für das Halbfinale durchaus zuzutrauen. „Damit beschäftigen wir uns aber nicht. Wir schauen von Spiel zu Spiel und wollen noch stabiler werden“, sagte Kapitän Florian Schnetzer schon vor dem Heimspiel gegen Amstetten.

Gelingt gegen den Angstgegner endlich ein Heimsieg?

Das letzte Spiel in diesem Jahr bestreiten die Innviertler Bundesliga-Volleyballer am kommenden Samstag daheim gegen Klagenfurt. Beginn ist um 18 Uhr. Mit dem Angstgegner aus Kärnten haben die Rieder noch mehrere Rechnungen offen. Auch in dieser Saison verloren die Rieder die bisherigen beiden Saisonspiele gegen Klagenfurt.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema