Überstunden: AK-Chef rät immer zu Aufzeichnungen

BRAUNAU. Braunaus Bezirksstellen-Leiter appelliert, sich rechtzeitig zu erkundigen, damit Ansprüche nicht verfallen.

Überstunden seien schon vor der Ankündigung der Arbeitszeiterhöhung ein Dauerbrenner bei Beratungsgesprächen in der Arbeiterkammer (AK) gewesen. "Die wenigsten sind gut darüber informiert", sagt AK-Bezirksstellenleiter Stefan Wimmer. In den mehr als 3100 Beratungen seit Jahresbeginn in Braunau seien Überstunden immer ein Teil des Gesprächs gewesen.

Ein Koch aus dem Bezirk wandte sich an die AK Braunau, weil ihm 173 Überstunden in einem Tiroler Hotel nicht ausbezahlt wurden. "Er hat eigene Zeitaufzeichnungen gemacht, die er sogar belegen konnte", erzählt Wimmer. Geendet hat dieser Streit in einem Vergleich zugunsten des Kochs.

Ohne Arbeitszeitaufzeichnungen könnte man aber wenig machen. "Es reicht einfach ein Kalender, in dem man die Arbeitszeit sorgfältig einträgt", erklärt er. Die AK habe dafür auch eine eigene App. (Infos: ak-zeitspeicher.at)

Wichtig sei auch, sich rechtzeitig zu informieren und sich nicht lange vom Chef vertrösten zu lassen. Die Verfallsfristen liegen nämlich bei drei bis sechs Monaten. Öffnungszeiten seien auch nicht gleichzeitig Arbeitszeiten, stellt er klar. "Bevor ein Laden öffnet, muss natürlich vorbereitet werden. Das zählt auch als Arbeitszeit", sagt er und bedauert, dass sich viele aus Angst vor einem Jobverlust gar nicht trauen, solche Ansprüche einzufordern. (mala)

