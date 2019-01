Tschechisches Nationalteam spielte in eigener Liga

ALTHEIM, INNVIERTEL. Hallenfußball: Bereits der vierte tschechische Sieg in Folge – FC Braunau war der beste Innviertler Vertreter.

Zum vierten Mal in Folge holte das Kleinfeld-Nationalteam aus Tschechien den Sieg beim Internationalen Hallenturnier des SK Altheim. Bild: Furtner

Der Sieg beim 31. Internationalen "Hörmann-Hallenturnier" des SK Altheim ging auch heuer wieder an das Kleinfeld-Fußballnationalteam aus Tschechien. Der Weltmeister 2017 im Kleinfeld-Fußball dominierte die Gruppe A und ließ auch im Finale der Union Mondsee, dem aktuellen Herbstmeister der Landesliga West, keine Chance. Mit 5:0 fiel der Sieg äußerst überzeugend aus.

Da das Starterfeld äußerst hochklassig war, hatten die Vereine aus dem Innviertel auch heuer mit der Vergabe des Turniersieges nichts zu tun. Hervorzuheben ist aber die Leistung der Union Mondsee, die den Sprung ins Finale schaffte, letztendlich aber dort an der Klasse der Tschechen scheiterte.

Im kleinen Finale setzte sich nach einem äußerst spannenden Spiel OÖ-Ligist SV Grieskirchen mit 4:3 gegen Landesligist FC Braunau durch. Die Braunauer spielten ein starkes Turnier und besiegten in der Vorrunde Grieskirchen, den ATSV Ranshofen sowie den SK Altheim. Im Spiel um Platz 3 ging die Balinski-Truppe schnell mit 2:0 in Führung. Dann drehte Grieskirchen aber groß auf, verwandelte den Rückstand in eine 4:2-Führung. Kurz vor Schluss verkürzte der FCB auf 3:4, die Partie war bis zur letzten Sekunde spannend.

Im Spiel um Platz 1 war bereits nach zwei Minuten klar, dass die Gäste aus Tschechien den vierten Sieg in Serie beim Altheimer Turnier anpeilen. Mondsee verkaufte sich aber in der ersten Halbzeit sehr gut und lag nur mit 0:1 zurück. Im zweiten Abschnitt wurden sie aber von der Offensivkraft der Tschechischen Nationalmannschaft förmlich erdrückt und waren am Schluss mit der 0:5-Niederlage sogar noch gut bedient.

Ranshofen nur mit Rumpf-Elf

Enttäuschend war das Auftreten von Bezirksligist ATSV Ranshofen. Der Innviertler Traditionsklub brachte keine eigene Mannschaft zusammen und musste mit einigen "Fremdspielern" verstärkt werden, um überhaupt antreten zu können. Hans Wöckl sprang als Betreuer für die bunt zusammengewürfelte Mannschaft ein.

Ohne Punkterfolg ging das Turnier für Hausherr SK Altheim zu Ende. Allerdings verloren die Klochan-Schützlinge drei Partien mit nur einem Tor Unterschied. Das beste Spiel lieferten die Roten Teufel bei der 4:5-Niederlage gegen Ferencvaros Budapest ab.

Zum besten Torhüter wurde Dennis Kindlinger gewählt. Der junge Altheimer stand im Tor des ATSV Ranshofen und glänzte mit tollen Paraden.

Torschützenkönig wurde der Braunauer Izudin Delic, zum besten Spieler wurde Christoph Chudoba von der Union Mondsee gewählt.

31. Int. Hörmann-Hallenturnier des SK Altheim

Halbfinalspiele: Nationalteam Kleinfeld Tschechien – FC Braunau 6:3, Union Mondsee – SV Grieskirchen 6:4 (nach Siebenmeterschießen).

Spiel um Platz 3: FC Braunau – SV Grieskirchen 3:4.

Finale: Nationalteam Kleinfeld Tschechien – Union Mondsee 5:0.

Endstand: 1. Nationalteam Kleinfeld Tschechien, 2. Union Mondsee, 3. SV Grieskirchen, 4. FC Braunau, 5. Nationalteam Kleinfeld Tschechien U-21, 6. Union St. Florian, 7. Ferencvaros Budapest U-21, 8. SV Gmunden, 9. ATSV Ranshofen, 10. UFC Ostermiething, 11. SK Altheim, 12. SV Wörgl.

Bester Spieler: Christoph Chudoba (Mondsee)

Bester Torschütze: Delic Izudin (FC Braunau)

Bester Tormann: Dennis Kindlinger

