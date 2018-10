Traditionell bis exotisch: Rezepte für die kalte Jahreszeit

ALTHEIM. Josef Burgstaller vom Gasthaus Englwirt verrät das uralte Rezept für die alte "Wasserschnalzen" und gibt Tipps. Fünf weitere Suppen-Rezepte zum Nachkochen haben uns vier Innviertler verraten.

Josef Burgstaller ist gelernter Koch Bild: Aichinger

"Eine guate Supp’n gehört für den Innviertler einfach zu einem Essen dazu" erzählt Josef "Pepi" Burgstaller, vom Wirtshaus Englwirt in Altheim. Am liebsten essen die Innviertler eine klassische Rindssuppe mit einer deftigen Fleischeinlage, erzählt der Wirt weiter, der den Betrieb mittlerweile in vierter Generation führt.

Aber die Innviertler hätten auch Mut zum Ausprobieren, so bereite man vor allem in der kalten Jahreszeit auch exotischere Varianten an Suppen zu, die gerne angenommen werden. "Vor allem die Cremesuppen mit Ingwer kommen besonders gut an" plaudert der 43-jährige Wirt ein kleines Küchengeheimnis aus.

Die Basis für eine gute Suppe ist natürlich die Rindssuppe selbst. Wird sie aus Knochen hergestellt, empfiehlt es sich, die Knochen zuerst zu blanchieren und dann nochmals in kaltem Wasser anzusetzen. "Das verhindert ein Eintrüben der Suppe", sagt der gelernte Koch. Aber wenn es doch mal passiert? Burgstaller hat auch dafür einen Tipp parat: "Einfach ein paar Blätter Kraut in die Suppe geben, das klart die Suppe etwas auf."

In eine gute Rindssuppe kommt natürlich auch noch Wurzelwerk: Lauch, Sellerie, gebräunte Zwiebel mit Schale und Karotten – von letzteren aber nicht zu viele, sonst wird die Suppe süß. Um die 130 Liter Rindssuppe produziert und verkauft der Englwirt so in einer Woche.

Die alte "Wasserschnalzen"

Kein Geheimnis ist, dass es neben einer perfekten Suppe selbst vor allem auch auf die Einlage ankommt. Hier hat Burgstaller seine besonderen Vorlieben, die er auch an seine Gäste weitergibt. Vor allem hat es ihm die "Wasserschnalzen" angetan, eine alte Innviertler Suppe mit Tradition: "Altes Schwarzbrot wird hauchdünn aufgeschnitten, ein Löffel Schmalz hinzugegeben und mit Rindssuppe aufgegossen" erklärt er das einfache Rezept. Da früher aber kaum Rindssuppe vorhanden war, nahm man nach dem Krieg einfach heißes Wasser, daher der Name. Später verwendete man auch Schweinesuppe für die Schnalzn. "Die Leute lieben diese Suppe, wenn wir sie auf der Karte haben reißen die Gäste uns sie förmlich aus den Händen", sagt der Wirt und lacht.

Besonders beliebt bei seinen Gästen seien als Einlage aber auch die gebackenen Speckknödel oder der Suppentopf: eine starke Rindssuppe mit Suppennudeln, Gemüse und immer wieder auch gerne "bochane Schnidn" dazu. Suppen stehen rund ums Jahr auf der Speisekarte, spezielle Suppenwochen gibt es daher nicht beim Englwirt.

Rezepte

Gebackene Speckknödel vom Englwirt

Der Englwirt, Josef Burgstaller aus Altheim, verrät ein Suppeneinlagen-Rezept. Seine Lieblingssuppeneinlage sind die gebackenen Speckknödel.

Zutaten:

200 Gramm Knödelbrot

4 ganze Eier

Prise Salz

geriebene Muskatnuss

60 Gramm Speck

Petersilie

1/8 Liter Milch

60 Gramm Butter

Zubereitung:

Knödelbrot grob mit den Eiern vermengen, Salz, Petersilie und Muskatnuss untermengen.

Butter zergehen lassen, mit Milch aufgießen und erhitzen.

Die warme Mischung über das Knödelbrot gießen, dabei auf eher feste Konsistenz achten.

Speck in Würfel schneiden, in der Pfanne anschwitzen und anschließend in die Masse einarbeiten.

Kleine Knödel drehen und in heißem Fett backen.

Tipp vom Englwirt: Das Fett ist dann heiß genug, wenn an einem Holzkochlöffel im Fett Bläschen aufsteigen!

Die Knödel mit einer kräftigen Rindssuppe anrichten.

Hühnerbouillon (Klare Hühnersuppe)

Zutaten: (für 8 Personen): 1 Suppenhuhn, 2 bis 3 Liter kaltes Wasser, Wurzelwerk und Suppengrün, 1 kleine Zwiebel samt Schale, halbiert; Salz, Schnittlauch oder Petersiliengrün.

Zubereitung: Das ausgenommene, geputzte und gewaschene Huhn ungeteilt mit dem Wurzelwerk im Ganzen und dem Suppengrün sowie der Zwiebel (Schnittfläche auf heißer Herdplatte überrösten) in leicht gesalzenem kalten Wasser ansetzen und nicht zugedeckt, ganz langsam 2 bis 3 Stunden kochen.

Sobald das Fleisch gar ist, die Suppe seihen. Zu dieser Suppe kann man verschiedene Einlagen geben, u. a. das geteilte und gehäutete Hühnerfleisch (mit blättrig geschnittenem Hühnermagen, würfelig geschnittener, in Butter gerösteter Hühnerleber) und feine Suppennudeln. Mit Schnittlauch oder Petersilie bestreuen.

Rezept von Franziska Niklas, Hausfrau, Gurten

Winterliche Minestrone

Zutaten: ½ Stange Porree, 3 Knoblauchzehen, 1 Pastinake, ¼ Knollensellerie, 2 Karotten, 150 g Kohl, 5 EL Maiskeimöl, 2 EL Tomatenmark, 700 ml heißes Wasser, 1Msp. Cayennepfeffer, 1 TL ganzer Kümmel, 1 Bund Petersilie, 2 EL Leinöl, Salz, Pfeffer

Zubereitung: Den Porree putzen, Knoblauchzehen schälen und fein schneiden. Pastinake und Knollensellerie schälen, Karotten waschen und in Würfel schneiden. Die äußeren Kohlblätter entfernen, den Rest in grobe Streifen schneiden. Den Porree, Knoblauch und Wurzelgemüse in etwas Pflanzenöl anrösten. Tomatenmark hineinrühren, kurz rösten und mit dem heißen Wasser aufgießen. Mit Salz, Pfeffer, Cayennepfeffer, Kümmel würzen und zehn Minuten kochen lassen. Zum Schluss den Kohl in die Suppe geben und etwa zwei Minuten mitkochen lassen. Mit Petersilie und Leinöl anrichten.

Karotten-Sanddorn-Suppe

Zutaten: 200 g Sanddornbeeren oder alternativ 100 ml Sanddornsaft (Muttersaft), ½ Stange Porree, 1 kleiner Apfel, 600 g Karotten, 2 EL Maiskeimöl, 750 ml Wasser oder Gemüsesuppe, Sauerrahm oder geschlagenes Obers zum Verfeinern, Salz, frisch gemahlener Pfeffer

Zubereitung: Die Sanddornbeeren in einen Topf geben und knapp mit Wasser bedecken, aufkochen und auf niedriger Temperatur zehn Minuten ziehen lassen. Die Früchte anschließend durch ein Sieb streichen, um die Kerne zu entfernen. Den Porree der Länge nach halbieren und in feine Scheiben schneiden. Den Apfel

vierteln, entkernen und ebenfalls in Scheiben schneiden. Karotten waschen und würfeln. 2/3 des Porrees in einem Topf in 1 EL Öl anrösten sowie 2/3 der Apfelscheiben und die Karotten mitrösten. Mit etwa 750 ml Wasser oder Gemüsebrühe aufgießen und würzen. 15 Minuten köcheln lassen. Mit dem Pürierstab aufmixen. Restlichen Porree und Apfel in der Pfanne mit etwas Öl anbraten. Den Sanddornbrei bzw. -saft erst kurz vor dem Anrichten dazugeben. Mit den gerösteten Porreestreifen und Apfelscheiben servieren. Nach Belieben noch mit einem Löffel Sauerrahm und geschlagenem Obers verfeinern. Nach Zugabe des Sanddorns nicht mehr aufkochen, da sonst viel Vitamin C verloren geht.

Rezept von Diätologin Elisabeth Bauböck, LKH Schärding

Apfel-Sellerie-Creme-Suppe

1 Zwiebel gelb, 2 Äpfel, geschält, entkernt, 1 Knolle Sellerie, 1 Petersilwurzel, 1 EL Sonnenblumenöl, 1 El Zucker, Salz, 1/8 l Weißwein (Gelber Muskateller), 1/8 l Apfelsaft, Wasser oder leichte Gemüsebrühe

Zwiebel fein hacken, Äpfel schälen, in kleine Stücke schneiden. Beides im Öl anschwitzen, Zucker darin schmelzen, mit Wein ablöschen. Sellerie- und Petersilwürfel zugeben, Apfelsaft und Wasser zufügen bis die Zutaten leicht bedeckt sind, vorsichtig salzen. Kurz aufkochen und solange köcheln, bis der Sellerie weich ist. Alles fein pürieren und durch ein Sieb streichen, mit Sahne aufgießen und erneut pürieren. Anrichten, mit Apfelchips und Obershaube und Schnittlauch dekorieren. Dazu passt frisches, geröstetes Weissbrot. „Der Geschmack ist leicht fruchtig mit typischer Sellerienote: eine tolle Suppe für Herbst- und Wintertage“, sagt Köchin Stephanie Burgstaller vom Haiderwirt in St. Veit.

Rote Rüben-Suppe

1 kleine Zwiebel, 1 EL Butter

1/8 l Weißwein, ca. 1/2 l Wasser, Suppenwürze, 30 dag Rote Rüben geschält, 1 EL Essig, 1 EL Zucker, Salz, Pfeffer, Kümmel, Zucker, 1 Becher Creme fraiche, gehackte Petersilie, geriebener Kren

Zwiebeln hacken, in Butter anschwitzen, mit Wein und Suppe ablöschen; Rote Rüben blättrig schneiden, zugeben, würzen, Essig, Zucker zugeben und weichkochen, Suppe pürieren, mit Zucker und Kren abschmecken, mit glatt gerührter Creme fraiche verfeinern, mit Petersilie und Kren servieren.

Krennockerl: 1 Eiklar mit Salz steif schlagen, 1/3 davon mit 6 dag Topfen verrühren, 2 dag Mehl, 1 TL geriebenen Kren, mit restl. Schnee unterheben. Nockerl in leicht kochendes Salzwasser geben, ca. 10 Minuten leicht ziehen lassen.

Rezept von Anneliese Neumayr, HLW Braunau

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema