Top-Meeting mit vielen Stars

„Das wird ein absoluter Leichtathletik-Leckerbissen, das Stadion wird heute noch beben“, kündigten die Moderatoren bei der Eröffnung des Int. Josko Laufmeetings in Andorf an. Trotz großer Hitze zeigten die Athleten vor voller Tribüne absolute Topleistungen, auch wenn für manche Spitzensportler die EM-Generalprobe dann doch nicht ganz klappte.

Neben Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger stand der amtierende 200 Meter-Weltmeister Ramil Guliyev im Mittelpunkt des Internationalen Laufmeetings. Er kam nicht nur als Weltklasse-Athlet nach Andorf und ließ sich als solcher feiern, er zeigte auch Weltklasse-Leistungen und lieferte dem Publikum eine richtig gute Show.

Mit einer Siegerzeit von 10,15 Sekunden (bei leichtem Gegenwind) pulverisierte der über 100 Meter den bestehenden Stadionrekord. Auch der 200 Meter-Bewerb ging mit 20,18 Sekunden an den türkischen Läufer. Stadionrekord inklusive. „Es war leicht windig, sonst wäre vielleicht eine 19er-Zeit möglich gewesen“, meinte der Star beinahe entschuldigend zum Publikum.

Zu Hause aufwärmen, zwei Stunden vor dem Wettkampf ins Stadion chauffieren und dann in einem Raum warten, um damit die Situation im sogenannten „Call-Room“ nachzustellen. Diskuswerfer und Lokalmatador Lukas Weißhaidinger simulierte in Andorf bereits den EM-Wettkampf von Berlin. Seine Siegerweite von 65,57 Metern erreichte er erst im letzten Versuch. „Ich bin heute nicht gut in den Wettkampf gekommen und war dann etwas ratlos. Bei den ersten Versuchen ist es mir nicht gelungen, den Diskus gut in die Luft zu legen“ sagte der Top-Athlet. Überzeugen konnte auch Chad Wright aus Jamaika, er holte sich mit 63,72 Metern Rang zwei.

„Susi, Susi-Sprechchöre“ des Andorfer Publikums begleiteten die Linzerin Susanne Walli auf der gesamten Stadionrunde. Sie wollte noch in letzter Minute auf den EM-Zug nach Berlin aufspringen. Das Limit lag bei 53,40 Sekunden. Mit 53,44 verfehlte die Oberösterreicherin das Limit um Haaresbreite. Gewonnen hat den Bewerb Yanique Haye-Smith aus Jamaika, die mit 52,44 Sekunden den Andorfer Stadionrekord ganz locker einstellte.

Auch über die 200 Meter-Distanz war die Dame aus Jamaika mit 24,32 Sekunden am schnellsten. Sie gewann vor Alexandra Toth, die mit 24,32 Sekunden deutlich über dem EM-Limit von 23,50 Sekunden blieb.

Im Speerwurf der Frauen überraschte Sarah Lagger, die U20-Vizeweltmeisterin im Siebenkampf. Sie verbesserte ihre persönliche Bestleistung in dieser Disziplin um zwei Meter auf 49,26 Meter. Bei den Männern dominierte der Slowake Patrik Zenuch, der sich mit 70,20 Metern vor dem Italiener Norbert Bonvecchio (69,72 m) den Sieg holte.

Sieger vom Veranstalterverein

Die 1000- und 3000-Meter-Läufe gingen wie gewohnt in Mixed-Bewerben über die Bühne. Sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen kamen über 1000 Meter die Sieger vom Veranstalterverein SU IGLA long life: Paul Seyringer gewann den Herren-Bewerb in 2:27,40 Minuten. Die Frauen-Wertung ging an Vereinskollegin Anna Baumgartner, die in 2:50,54 mehr als drei Sekunden vor der Zweitplatzierten Julia Mayer (DSG Wien) blieb. Mit Ronald Ngigi Kariuki hatte der 3000 Meter-Bewerb einen kenianischen Sieger. Er gewann in 8:25,33 Minuten vor dem Deutschen Hans-Peter Innerhofer und dem Slowaken Peter Durec. Bei den Frauen gewann Alexandra Zavadska in 10:14,11 Minuten (Slowakei).

13,20 Sekunden im Vorlauf

Nach ihrer Top-Zeit von 13,20 Sekunden im Vorlauf verzichtete Beate Schrott wegen Oberschenkelproblemen auf ein Antreten im Finale, das schließlich EM-Siebenkämpferin Verena Preiner in 13,52 Sekunden für sich entscheiden konnte. „Ich bin optimistisch, dass ich bei der Europameisterschaft in Berlin noch etwas drauflegen kann“, sagte die Leichtathletin nach dem Bewerb.

Alle Ergebnisse sowie Links zum Foto-Download gibt es im Internet unter www.laufmeeting.at

