Technologie-Hub mit Virtuellem

RIED. Ein "Technologie-Hub mit dem Namen "Wolke hoch 7" ist im Techno-Z Ried eröffnet worden.

Präsentation in Ried Bild: privat

Speziell die drei Schwerpunkte Augmented Reality, Virtual Reality und Digitale Assistenten können mit verschiedenen Geräten und in ganz konkreten Szenarien begutachtet werden, so die Macher.

"Dinge im Raum zu sehen, die eigentlich gar nicht da sind, sich in komplett virtuelle Welten zu begeben oder sich einfach einmal mit einer Maschine zu unterhalten, so als wäre sie ein Mensch. Technologie einfach einmal selbst angreifen zu können und nicht mehr auf das vertrauen zu müssen, was alle anderen sagen", so Christian Reich, Geschäftsführer der Firma Technologieengel Consulting, die den Technologie Hub betreibt. In Ried lässt sich das Angebot testen.

