Tagsüber am Lehrerpult, abends auf der Bühne

JEGING. Vom Klassenbuch zum Notenbuch: Der Jeginger David Hager alias "Da Hogabua" parodiert das Dorfleben in seinen Texten.

David Hager bei einem Auftritt im Rockhouse Salzburg Bild: privat

David Hager beherrscht nicht nur das Tippen auf einem Taschenrechner, sondern auch das Treffen der richtigen Töne. Denn der 25 Jahre alte Jeginger ist neben seiner Tätigkeit als Mathematik- und Werklehrer ein talentierter Musiker und Sänger. Unter seinem Pseudonym "Da Hogabua" unterhält er mit lustigen Texten über den Alltag im Dorfleben seine Zuhörer.

Hager lernte erst mit 21 Jahren ein Musikinstrument, E-Bass. "Eigentlich wollte ich zu dieser Zeit meine Freundin beeindrucken (lacht), denn sie hat damals schon Gitarre gespielt... das hat dann auch geklappt", sagt Hager. Später begann er das Gitarrespielen und brachte sich selbst Grundkenntnisse auf der Mundharmonika bei. Inspiriert zu seinen Texten wird der Jeginger, wenn er am Wochenende mit seinen Freunden unterwegs ist oder unterhaltsame Gespräche führt. "Da kommen die ersten Ideen her und ich schreibe dann über Dinge, wie die Dorfratsche oder über das Drei-Bier auf einer Baustelle", sagt Hager. Manche Lieder schreibt der 25-Jährige in einem Tag, für andere braucht er wiederum Monate. Für das Schreiben seiner Werke benötigt Hager jedoch immer schönes Wetter und viel Sonnenschein.

Auch viel Spaß im Unterricht

Seinen Künstlernamen verdankt Hager einem Zufall. Nachdem er als Vorband für die lokale Metalband "Tuxedoo" spielen durfte, brauchten die Musiker für ihren Flyer einen Künstlernamen von Hager und riefen ihn an. Schon vorher überlegte der Lehrer bereits tagelang über einen passenden Namen. "Als Tuxedoo dann bei mir anrief, musste es schnell gehen. Nachdem die Musiker ‘David’ als Bandnamen nicht annehmen wollten, meinte ich, dass sie einfach ‘Da Hogabua’ schreiben sollen", erinnert Hager und lacht.

Bereits seit zwei Jahren unterrichtet Hager in der Benediktinerabtei Michaelbeuern. Er ist der Ansicht, dass Kinder einen spannenden und lustigen Unterricht brauchen, um möglichst viel aus den Einheiten mitzunehmen und wichtige Themen kritisch hinterfragen. "Einmal schrieben wir ‘We will rock you’ von Queen um und sangen statt dem Refrain ‘Wir wollen mehr Mathe’ und in den Strophen wurden die Mathelehrer anschließend aufs Korn genommen", sagte Hager.

Der Musiker bringt Anfang September seine erste CD mit dem Titel "Born and raised im Mattigtal" heraus. Sein nächster Auftritt ist am Samstag, 4. August, ab 17 Uhr beim Mostheurigen Sagmeister in Jeging. Eintritt sind freiwillige Spenden.

Eine musikalische Kostprobe von "Da Hogabua" finden Sie hier:

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema