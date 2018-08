Spitzensportler, Nobelhobel und flotte Musik

WALDZELL. Annemarie Moser-Pröll und Andi Goldberger wanderten Seite an Seite mit ihren Fans.

Fleißige Wanderer, von links: Andi Goldberger, Annemarie Moser-Pröll und Franz Huber aus Neuhofen (mit originellem Blumenhut). Bild: Alois Litzlbauer

Für viele Waldzeller ist der Dorffest-Sonntag der längste Tag im Jahr. Einige schaffen es sogar, die ganze Nacht zum Tag zu machen. Heuer machten gleich zwei ehemalige Skistars den Dorffest-Auftakt: Die Jahrhundertsportlerin, Olympiasiegerin und fünffache Weltmeisterin Annemarie Moser-Pröll sowie Skispringerlegende Andreas Goldberger eröffneten mit rund 200 Wanderern die "Bewegungsarena" Waldzell.

Auf der OÖNachrichten-Festbühne interviewte Goldberger die sympathisch "normal" gebliebene ehemalige Spitzensportlerin. Danach ging es Schlag auf Schlag, ein Höhepunkt jagte den anderen. "Konzertanter" Auftakt war bereits am Samstag mit einem Open air auf dem Kirchenplatz bei der Probebeleuchtung– von vielen zur "Probebefeuchtung" umbenannt – vor dem Gasthaus Schachinger.

Besonders gut angekommen sind am Sonntag die trachtigen Mitglieder des Musikvereines Mühlheim, die zum Frühschoppen aufspielten. An gleich mehreren Plätzen, auch vor der Bäckerei Bachmeier – wurde flott "aufgegeigt". Musikalischer Höhepunkt war das Open air der "Pucher" nach Verlosung der großen, vom Sportverein organisierten Tombola. Dabei übersah dann so mancher das Heimgehen.

An verschiedenen Ständen sorgten Waldzells Vereine für jede Menge Unterhaltung und Stärkung sowohl in flüssiger als auch fester Form. Wettergott Petrus meinte es wieder einmal besonders gut mit den Waldzellern - legte er über die Wanderer am Vormittag einen kühlenden Wolkenvorhang, so sorgten die heißen Temperaturen am Nachmittag und abends für ordentlich Durst bei den vielen Gästen. Viel Geld fuhr am frühen Sonntag-Nachmittag durch das Ortszentrum an den staunenden Besuchern vorbei. Oldtimer sowie funkelnagelneue Porsche brachten einen zusätzlichen Sound in die Veranstaltung.

Ehrung für Jonas Seyfried

Lokaler Höhepunkt war wohl die Ehrung eines Hauptschülers: Voltigierer Jonas Seyfried holte bei den Special Olympics in Vöcklabruck gleich zwei Silbermedaillen – die Rieder Volkszeitung berichtete. Der junge Bursch eroberte die Herzen der Waldzeller im Sturm. Bürgermeister Johann Jöchtl dankte ihm, dass wieder einmal ein Sportler aus Waldzell für nationales Aufsehen Sorge. Schon am Tag nach dem heurigen Dorffest fragten sich viele, was sich Willi Litzlbauer für das Dorffest 2019 einfallen lässt. Er organisiert das Dorffest bereits seit seinem Anfang im Alleingang. Nächstes Jahr wird Litzlbauer sechzig. Wer den umtriebigen OÖN-Anzeigenberater kennt, weiß, dass sich die Besucher auf einiges Neue "gefasst" machen dürfen.

