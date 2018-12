Sozialaktionen in Schule

RIED. Dreifache Sozialaktion an der HBLW Ried zur Weihnachtszeit: Gespür bewiesen dabei die Schülerinnen der 3CE, die durch den Verkauf von Broten, Kuchen und Muffins 600 Euro für den Hortbetrag für ein bedürftiges Kind in Mehrnbach aufbrachten.

Für die Aktion "Christkindl aus der Schuhschachtel" der Landlerhilfe wurde 70 Pakete, gefüllt mit Süßigkeiten, Hygieneartikeln und Schul- und Spielsachen, gespendet.

Und die HBLW Ried nahm an der Aktion "Schenken mit Sinn" der Caritas teil. Klassen finanzierten dabei "Tiere" und Essenspakete für die Dritte Welt sowie Hilfspakete für Bedürftige in Österreich in der Höhe von um 1665 Euro.

Lehrerin Maria Planitzer hat die Aktion "Schenken mit Sinn" organisiert: "Ich habe mich sowohl über die Offenheit unserer Schülerinnen gegenüber der sozialen Problematik als auch über die konkrete Spendenbereitschaft sehr gefreut. In meinen Augen gehört soziale Kompetenz zu den wichtigsten Ausbildungszielen einer Schule."

