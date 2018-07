Sommerfest für einen guten Zweck

PEUERBACH/SCHÄRDING. Gemeinsam mit dem Billa-Markt Peuerbach sammelte die Schärdinger Brauerei Baumgartner beim Sommerfest Peuerbach viel Geld für den guten Zweck.

Scheckübergabe Bild: Baumgartner

Gespendet wurde der Betrag an die kleine Mia Sophie, die nach ihrer Geburt an einer Gehirnhautentzündung erkrankte und noch immer an den Folgeschäden leidet.

Der gesammelte Betrag von 4300 Euro wurde von der Brauerei Baumgartner, die auch die Getränke zur Verfügung stellte, noch um weitere 2700 Euro aufgestockt. "Es ist schön zu sehen, dass sich so viele Menschen zusammenschließen, um Gutes zu tun", sagte Baumgartner-Geschäftsführer Altendorfer. "Wir sind überwältigt von diesem Zuspruch. Das hätten wir uns wirklich nicht erwartet, schön, dass sich die Mühe aller Mitarbeiter gelohnt hat", so Billa-Marktleiterin Claudia Aumaier.

