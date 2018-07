So schnell reisten Römer auf der antiken Autobahn

ENGELHARTSZELL / LINZ. Mit originalgetreuem Nachbau eines Patrouillenbootes befahren deutsche Uni-Studenten die Donau bis ins Delta.

Bild: OÖN

15,7 Meter lang, 2,7 Meter breit und mit Ausnahme weniger Eisennägel zu 100 Prozent aus Holz (Kiefer, Eiche): Mit einem originalgetreuen Nachbau eines römischen Patrouillenbootes sind Studenten der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg sowie Freiwillige seit Tagen auf der Donau unterwegs. Ihr Gefährt – zum 275-Jahr-Jubiläum der Universität gefertigt – erregte am Sonntag erstmals auf der oberösterreichischen Donau Aufmerksamkeit.

Interessierte konnten die Reise des einzigartigen Bootes nicht nur an beiden Ufern des längsten Stromes Mitteleuropas begleiten - was vor allem viele Radfahrer nutzten. In Engelhartszell gingen zudem zwölf Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr des Donaumarktes an Bord des Bootes – und ruderten die Strecke bis in die Schlögener Schlinge mit.

Professor als Rudergänger

Die Fahrt mit dem Nachbau eines bei Manching gefundenen römischen Patrouillenbootes dient nicht nur dem Spaß und der sportlichen Ertüchtigung der Studenten verschiedenster Fach- und Fakultätsbereiche. "Wir führen dabei auch wissenschaftliche Tests durch", erzählte Boris Dreyer, Professor für alte Geschichte an der Uni Erlangen-Nürnberg und Projektleiter, den OÖNachrichten.

Dreyer fungiert über weite Streckenteile auch als Rudergänger – also derjenige, der den Takt und die Richtung der Fahrt vorgibt. "Ich bin sozusagen der Kapitän, gebe aber auf Wunsch schon einmal diese Position ab und rudere dann selbstverständlich einmal ein Stück mit."

Der Grundgedanke der Fahrt mit dem einzigartigen Boot war, so Dreyer, zu testen, "wie schnell die Römer im Schnitt ihre antike Autobahn Donau befahren konnten – und das bei maximaler Beladung, wo wir bis zu 50 Zentimeter Tiefgang haben." Noch nicht sicher, aber möglich, ist der Test der Schnelligkeit des Bootes bei gesetztem Segel.

Führung in Oberranna und Enns

Die Tour der universitären Ruderer aus Deutschland führt am Donnerstag weiter von Schlögen bis Ottensheim/Wilhering. Die 41 Stromkilometer bewältigen helfen erneut Freiwillige. Denn, "unsere Stammcrew besteht nur aus sieben Personen". Benötigt werden aber jeweils 19 Ruderer.

Nicht fehlen dürfen bei der Reise entlang des Donau-Limes einige Landgänge. Widmet sich doch die diesjährige oberösterreichische Landesausstellung in Enns (Lauriacum), Oberranna (Stanacum) und Schlögen (Ioviacum) den Römern.

Im sogenannten Quadri-Burgus (massives Kleinkastell) Stanacum in Oberranna in der Gemeinde Engelhartszell gab es daher eine Spezialführung für die Gäste aus Deutschland durch den ehemaligen Landtagspräsidenten Friedrich Bernhofer.

In Enns ist ebenfalls ein Halt eingeplant, bevor es Richtung Wachau weitergeht. Endstation dieser Donau-Limes-Reise mit dem Patrouillenboot ist klarerweise nicht die österreichisch-ungarische Grenze. Allerdings geht es für das Boot dann "Huckepack" durch Ungarn, bevor die Donau in Rumänien wieder mit Ruderkraft befahren wird. Ziel der Reise – das sieht jedenfalls der Plan vor – ist am 16. August das Donau-Delta.

