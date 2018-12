"So eine Chance bekommt man nur einmal!"

PALTING, MAUERKIRCHEN. Nach AustriaSkills: Stefan Leymüller fährt zur Berufs-WM nach Russland; Simon Sailer zur Berufs-EM nach Graz.

Simon Sailer aus Mauerkirchen wurde Vize-Staatsmeister. Bild: privat

Bei den AustriaSkills wurde er Staatsmeister, nun fährt Stefan Leymüller (22) zur Berufs-Weltmeisterschaft ins russische Kazan. Im August 2019 werden dort junge Fachkräfte aus aller Welt ihr handwerkliches Geschick in 56 Berufssparten unter Beweis stellen.

Leymüller konnte bei den Aus-triaSkills, die kürzlich in Salzburg stattfanden, in der Sparte "Stuckateur und Trockenausbau" den Meistertitel für sich verbuchen. "Ich habe mich eine Woche intensiv auf den Wettbewerb vorbereitet", sagt der 22-Jährige, der beim Familienbetrieb Trockenbau Leymüller in Palting seine Lehre absolviert hat. Es sei eine sehr lehrreiche Erfahrung gewesen, nun freue er sich auf Russland und die neue Herausforderung, sagt er. Stefan Leymüller, der im salzburgerischen Schleedorf wohnt, war auch schon in den vergangenen Jahren sehr erfolgreich. So qualifizierte er sich etwa für die "Knauf Junior Trophy", einem internationalen Trockenbaulehrlings-Wettbewerb im bulgarischen Sofia, und holte sich dort den zweiten Platz.

Sailer überzeugt mit Gebäck

Der Bezirk stellte bei den Austria-Skills noch einen weiteren Medaillenträger: Auch Bäcker Simon Sailer aus Mauerkirchen überzeugte die Jury, verfehlte nur knapp den ersten Platz und wurde Vizestaatsmeister. Damit hat er sich für die Berufs-Europameisterschaft in Graz 2020 qualifiziert. Beim Bewerb in Salzburg zauberte Sailer unter strenger Beobachtung schmackhafte Strudel, Kleingebäck, Brotlaibe und essbare Schaustücke. Der Bäcker- und Konditormeister hat seine Lehre nicht im Mauerkirchner Familienbetrieb, sondern in Salzburg gemacht. Er möchte viel ausprobieren, sagt der 21-Jährige, der nach seiner Lehrzeit drei Monate lang im Bäckereibetrieb seines Onkels in Japan aushalf. Eine Zeit, die er nicht missen möchte. Rezepte, die er dort gelernt habe, konnte er auch bei der Staatsmeisterschaft verwenden, sagt Sailer. Derzeit arbeitet er in der neuen Sailer-Backstube in Moosbach. Für die Vorbereitungen auf die AustriaSkills wurde er einen Monat lang vom Betrieb freigestellt. "Ich weiß die Vorteile, die ich im Familienbetrieb genieße, sehr zu schätzen", sagt Sailer, der nach der EM für eine Zeit auf einem Kreuzfahrtschiff arbeiten möchte. Gemeinsam mit Bruder Manuel übernimmt der Bäckersjunge bereits einige Führungsaufgaben.

Das Dentalwerk W&H im benachbarten Bürmoos (Salzburg) stellt übrigens ebenso einen Staatsmeister. Der junge Zerspanungstechniker Alexander Absmann (19) holte sich den Titel und qualifizierte sich für die WM in Russland.

