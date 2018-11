Sieben Braunauer Tourismusverbände fusionieren und sichern sich Eigenständigkeit

BRAUNAU. Neuer, gemeinsamer und noch namenloser Verband startet mit 1. Jänner 2019

Eine Delegation des neuen Tourismusverbandes im Bezirk Braunau bedankte sich bei Landeshauptmann-Stellvertreter Michael Strugl mit einer Auswahl an kulinarischen Spezialitäten aus der Region für die Unterstützung Bild: Daniel Kauder

Das neue Tourismusgesetz, das 2016 erstmals öffentlich zur Sprache kam, hätte die Auflösung aller Braunauer Verbände zur Folge gehabt. Zu hoch waren die Budgetvorgaben und Nächtigungszahlen. Es drohte ein „Zwangszusammenschluss“ zu einem Zentralverband mit Sitz im Bezirk Ried.

Für die Braunauer Touristiker suboptimal, sie forderten stattdessen eine Bezirkslösung. Nach zwei Jahren intensiver Vorbereitungszeit jetzt die Erfolgsnachricht: Sie haben es geschafft. Seitens Wirtschafts- und Tourismusreferent Michael Strugl gibt es nun grünes Licht. Alle bestehenden sieben Tourismusverbände (Braunau, Mattighofen, Franking, Munderfing, Lochen, Perwang und Hochburg-Ach) dürfen fusionieren, dank Kooperation mit Bayern und Salzburg werden die Planzahlen des neuen Gesetzes locker übertroffen. Die Eigenständigkeit ist also gesichert, ab 1. Jänner 2019 geht’s los.

Von der Bezirkshauptstadt Braunau über das Gebiet der Wohlfühlregion Seelentium und das Mattigtal bis hin zum Salzburger Seenland reicht das Gebiet des neuen Tourismusverbandes. Gleichzeitig wird die grenzübergreifende Zusammenarbeit mit Bayern intensiviert, um den Gästen der Dreiländerregion ein grenzenloses Freizeiterlebnis bieten zu können. Gemeinsame Werbung, aufeinander abgestimmte Angebote und übergreifende Produktentwicklungen werden sowohl für Gäste als auch für die heimische Wirtschaft deutliche Vorteile mit sich bringen.

Hintergrund der touristischen Veränderung ist eben das neue Tourismusgesetz, das dem lokalen Kirchturmdenken ein Ende setzt und auf schlagkräftige regionale Verbände setzt. Das Braunauer Modell hat dabei eine einzigartige Sonderstellung: eine Verbindung des oberösterreichischen Tourismusverbandes mit dem grenzüberschreitenden Tourismusverein gewährleistet eine gemeinsame Regionsentwicklung unter einem Dach. Landeshauptmann-Stellvertreter Strugl hatte diese Variante für die Grenzregion im Gesetzesentwurf verankert.

„Der Bezirk Braunau ist eine in jeder Hinsicht aufstrebende Region, wobei dem Tourismus eine besondere Bedeutung zukommt. Einerseits findet man hier einzigartige Naturjuwele wie das größte Moor Österreichs oder das Naturschutzgebiet Unterer Inn, andererseits bringen innovative Wirtschaftsbetriebe wie KTM mit der neuen Motohall viele neue Gästegruppen zu uns nach Oberösterreich. Ich freue mich sehr, dass im Bezirk Braunau so viel Gemeinden an einem Strang ziehen und vor allem auch, dass der Blick auf die touristische Zukunft nicht an der Landesgrenze endet“, sagt Strugl.

Sitz des neuen Tourismusverbandes wird Braunau sein, die bisherigen Mitarbeiter in Mattigthofen, Franking-Holzöster und Seelentium werden jedoch weiter vor Ort die Betreuung von Gästen wahrnehmen. Gesucht wird derzeit eine Geschäftsführung, die den neuen Verband und auch den grenzüberschreitenden Verein künftig leiten wird. Interessenten für diesen Vollzeit-Job können bis 16. November ihre Bewerbung an inwert@speed.at senden.

Die Gemeinden Haigermoos, Helpfau-Uttendorf, Kirchberg, Palting, St. Radegund und Weng wollen per 1. Jänner dem neuen Tourismusverband beitreten. Mit dabei sind auch die bayrischen Städte Burghausen, Simbach und Tittmoning sowie die Salzburger Gemeinden Lamprechtshausen und St. Georgen.

