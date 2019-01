Shopping-Braunau-Vorstand tritt zurück: Nachfolgersuche

BRAUNAU. Obmann Michael Probst möchte Vereinsauflösung verhindern.

Bild: Hatheuer

Ein weiteres Jahr als Obmann, dafür hätte er sich vergangenes Jahr noch breitschlagen lassen. Jetzt ist Schluss. Michael Probst tritt Ende Jänner endgültig als Shopping-Braunau-Obmann zurück. Mit ihm sein Vorstand, der sich aus Loyalität zu ihm im Vorjahr bereiterklärt hatte, ein Jahr länger zu bleiben. "Ich möchte nicht mehr, das hat persönliche und Zeitgründe", erklärt Probst. Die Obmannschaft sei mit einem großen Aufwand verbunden, den er nicht mehr stemmen kann und will. Die schicksalhafte Generalversammlung, bei dem der Vorstand seinen Rücktritt erklärt, hätte eigentlich schon im November vergangenen Jahres stattfinden sollen. Probst hat diese auf Ende Jänner verschoben. "Wir haben keine Nachfolger und die Weihnachtsgewinn-Aktion macht sich ja nicht von selbst", erklärt er. So viele Menschen wie heuer hätten noch nie mitgemacht, freut er sich über den Erfolg. "Es ist ja nicht so, als mache die Obmannschaft keinen Spaß. Das tut sie! Man kann viel für Braunau bewegen, aber es ist alles sehr zeitintensiv", so Probst. Er plädiert dafür, dass die Aufgaben des zukünftigen Obmannes und seines Vorstandes zurückgeschraubt werden. "Die Organisation der Shopping-Night, die Verwaltung der Brückenzehner, das sind Aufgaben, die sich nicht so leicht neben dem Hauptberuf erledigen lassen", sagt Probst. Außerdem sei es von Vorteil, wenn der zukünftige Shopping-Obmann oder die Obfrau vom Stadtplatz aus arbeitet. "Mein Geschäft ist in der Laabstraße, ich weiß nicht, was sich am Stadtplatz tut. Und das ist schon ein Nachteil", sagt Probst. Die ehrenamtliche Arbeit des Vereins müsse unbedingt besser verteilt oder abgegeben werden, das betont der Noch-Obmann. Probst dankt außerdem seinem Vorstand, der ihn in den vergangenen Jahren immer gut unterstützt hat.

Jetzt geht es an die intensive Nachfolgersuche. Am 29. Jänner tritt der Vorstand zurück. Wenn bis dahin kein Wahlvorschlag eintrudelt, müsste sich der Verein auflösen. "Das müssen wir verhindern, unbedingt", appelliert Probst. Falls es tatsächlich keine Nachfolger für die Funktionäre im Vorstand gibt, dann müsse ein provisorischer einspringen. "Ich bin aber nicht bereit, weiterzumachen", das streicht Probst klar heraus. Bisher hat sich noch kein Obmann-Kandidat gefunden, zwei Mitglieder hätten sich gemeldet, die sich vorstellen können, im Vorstand mitzuhelfen. "Wir sind auf der dringenden Suche", so Probst. Melden kann sich jedes der rund 100 Mitglieder von Shopping Braunau. Ansprechpartner ist Michael Probst.

