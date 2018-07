Sensationell: 200-Meter-Weltmeister startet beim Josko-Laufmeeting in Andorf

ANDORF. Ramil Guliyev, Sprint-Weltmeister von 2017, geht beim Josko-Laufmeeting am 28. Juli an den Start

Wird nach dem Diamond League Meeting in Monaco nach Andorf kommen - Weltmeister Ramil Guliyev Bild: APA

„Das ist einfach unglaublich“, sagt Klaus Angerer, Organisator des internationalen Josko-Laufmeetings, das am 28. Juli in Andorf über die Bühne geht. Die Euphorie ist begründet, denn mit Ramil Guliyev kommt der regierende Sprint-Weltmeister von 2017 ins Innviertel. Der 28-Jährige gehört zu den schnellsten Männern der Welt. In Andorf will sich der für die Türkei startende Sprinter aus Aserbaidschan den letzten Feinschliff für die Leichtathletik-Europameisterschaften in Berlin holen. Bei der EM geht der Sprinter als einer der ganz großen Favoriten in den 200-Meter-Bewerb. Der Eintritt zum Andorfer Laufspektakel ist übrigens frei.

„Das ist einfach sensationell“

Angerer staunte nicht schlecht, als er vom Management des Weltmeisters eine Anfrage bekam. „Guliyev war noch auf der Suche nach einem letzten Test-Wettkampf vor der EM. Er wird sich bei uns in Andorf aller Voraussicht nach in Spitzenform zeigen, das ist für uns einfach sensationell“, freut sich Angerer. Guliyev wird aber nicht nur beim Meeting starten: er wird bereits eine Woche vorher anreisen. „Guliyev wird am kommenden Freitag noch beim Diamond League Meeting in Monaco antreten. Ich werde ihn am Samstagvormittag am Flughafen in München abholen. Die Woche vor dem Laufmeeting wird er bei uns in Andorf trainieren“, sagt Angerer im Gespräch mit den OÖN.

Freuen sich auf das Meeting: Hubert Lang, Ina Huemer, Klaus Angerer, Jürgen Jungmair

Der Organisator möchte in der kommenden Woche auch eine kurze Trainingseinheit mit dem Weltstar für den Leichtathletik-Nachwuchs der IGLA longlife auf die Beine stellen. Der bisherige 200-Meter-Meetingrekord des Österreichers Markus Fuchs - 20,94 Sekunden - dürfte in erheblicher Gefahr sein. Die persönliche Bestzeit von Guliyev: 19,88 Sekunden.

Aus oberösterreichischer Sicht dürfen sich die Besucher im Pramtalstadion am 28. Juli vor allem auf Lokalmatador Lukas Weißhaidinger (Diskuswurf) und die Weltklasse-Siebenkämpferin Ivona Dadic freuen.

Auch Lokalmatador Lukas Weißhaidinger startet in Andorf (Foto: GEPA/Ertl)

