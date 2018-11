Seit 50 Jahren Pannenhilfe: Damals auch als "Arzt-Sucher" unterwegs

INNVIERTEL. ÖAMTC startete im Innviertel im Bezirk Braunau, damals gab es auch Patrouillendienste.

Stützpunktleiter Hannes Schmidhuber im Outfit von damals Bild: ÖAMTC/Grumböck

Im Dauereinsatz gegen Pannen: Vor 50 Jahren nahm der erste ÖAMTC-Stützpunkt im Innviertel – im Bezirk Braunau – als landesweit dritter Standort seinen Betrieb auf: 1968 in Uttendorf angesiedelt, mittlerweile in Mattighofen stationiert.

Die Pannenfahrer patrouillierten damals auf stark befahrenen Routen wie beispielsweise der B147 durchs Mattigtal und führten im Stundenrhythmus Kontrollfahrten durch. In der Zeit zwischen den Kontrollfahrten hielten sich die Pannenhelfer möglichst sichtbar an der Strecke auf. Vorbeikommende Kraftfahrer konnten anhalten und die Patrouille über Pannen oder Unfälle entlang der Strecke informieren.

Der Patrouillendienst der Pannenhilfe hatte damals übrigens auch eine Funktion im Rettungswesen: Bei schweren Verkehrsunfällen wurde von den Pannenfahrern am Straßenrand eine Fahne mit der Aufschrift "Arzt gesucht" ausgesteckt, um vorbeikommende Mediziner zu alarmieren.

Zudem waren alle Pannenfahrer in Erster Hilfe geschult und alle Fahrzeuge des Pannendiensts mit Blutplasma-Konserven bestückt. Autofahren war damals noch viel gefährlicher als heute, so der Club. Kollisionen endeten selbst bei geringem Tempo vielfach tödlich. 1962 starben in Österreich 1622 Menschen bei Verkehrsunfällen, 2017 waren es 413 Menschen, so der ÖAMTC. Die Dienstleistung "Pannenhilfe" habe dem Club im Innviertel einen enormen Zuwachs an Mitgliedern verschafft. Die hohe Verkehrsdichte erforderte es, die Pannenfahrer ab Ende der 1960er-Jahre per Funk zu koordinieren. Als einer der ersten ÖAMTC-Stützpunkte überhaupt wurde Uttendorf mit einer eigenen Funkanlage ausgerüstet, einem 25 Meter hohen Funkmast.

Um das Inn- und Hausruckviertel von Linz aus per Funk zu erreichen, wurde außerdem eine Relaisstation auf dem Rothauptberg bei Frankenburg errichtet. Diese Anlage war bis zur flächendeckenden Verbreitung der Mobiltelefonie in den 1990er-Jahren im Einsatz. Die Einführung der "Pickerlpflicht" im Jahr 1973 habe sich bewährt. Der technische Zustand vieler Autos sei katastrophal gewesen, seither habe sich die Zahl der tödlichen Verkehrsunfälle reduziert. Durch das Mitgliederwachstum konnte der ÖAMTC nach und nach auch im Innviertel weiter investieren, so der Club. 1969 wurde der Stützpunkt Ried gebaut, 1975 Schärding, 1988 folgte Braunau. 1996, als das Gebäude in Uttendorf bereits aus allen Nähten platzte, übersiedelte der ÖAMTC nach Mattighofen in den jetzigen, direkt neben dem KTM-Werk in der Salzburger Straße gelegenen Stützpunkt.

Die "Gelben Engel" aus Mattighofen leisteten im Vorjahr 3213 Pannenhilfen und Abschleppungen. Direkt am Stützpunkt wurden weitere 3554 kleinere und größere Pannen behoben. Dazu kamen Tausende technische Dienstleistungen wie beispielsweise die Pickerl- oder die Kaufüberprüfung. Schwache, leere oder defekte Batterien waren 2017 der häufigste Pannengrund. Auf Platz zwei in der "Hitparade" folgten Probleme mit Motor und Motor-Management.

"Sehr viele Einsätze gab es auch wegen Problemen mit dem Starter, Reifenschäden sowie vergessener, verlorener oder eingesperrter Schlüssel", sagt Stützpunktleiter Hannes Schmidhuber. Derzeit sind beim ÖAMTC Mattighofen neun Mitarbeiter im Pannendienst sowie im Prüf- und Beratungsbereich beschäftigt.

