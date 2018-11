Sechsmal getankt, ohne zu bezahlen: Polizei fasste Betrüger

BRAUNAU/SIMBACH. Einen 19-Jährigen, der aus Bayern immer wieder zum Tanken ins Innviertel gefahren ist, dafür aber nie bezahlt hat, konnte die Polizei nun dingfest machen.

Der Syrer, der in Deutschland lebt, konnte am Mittwochvormittag von bayerischen Beamten auf der B12 in Simbach am Inn angehalten werden. Die Innviertler Kollegen wurden hinzugerufen und konnten den Mann schließlich eindeutig identifizieren.

Er hatte seit 18. Oktober insgesamt sechsmal an drei unterschiedlichen Tankstellen im Bezirk Braunau am Inn getankt und war dann ohne zu zahlen davon gefahren. Um jedes Mal unerkannt zu entkommen, entfernte er bereits einige hundert Meter vor der Tankstelle beide Kennzeichentafeln. Zudem trug er eine Kappe und senkte sein Gesicht stets zu Boden.

Bei seinem letzten Coup wurde er auf frischer Tat vom Tankstellenpersonal ertappt, konnte aber flüchten. Der 19-Jährige zeigte sich bei der Einvernahme umfassend geständig. Er wird bei der Staatsanwaltschaft Ried im Innkreis angezeigt, teilte die Polizei mit.

Die Beamten lobten zudem die gute Zusammenarbeit und den hervorragende Informationsaustausch zwischen der Polizei Braunau am Inn und der Polizei Simbach.

