Schon mehr als 500 Absolventen

INNVIERTEL. Zwölf Frauen haben am BFI Innviertel den Kombinationslehrgang "Fachlich qualifizierte Tagesmutter und Helferin in oberösterreichischen Kinderbetreuungseinrichtungen" absolviert.

Erfolgreich abgeschlossen Bild: BFI

Zusätzlich machten neun Frauen die Aufschulung von der Pädagogin zur Tagesmutter und sieben jene von der Helferin zur Tagesmutter.

"Bereits seit mehr als 25 Jahren arbeiten wir in diesem Bereich eng mit dem Verein Tagesmütter Innviertel zusammen", sagt BFI-Regionalleiterin Sabine Steffan. "Seither haben mehr als 500 Teilnehmerinnen die Ausbildung positiv abgeschlossen."

Der Personalbedarf sei nach wie vor groß. Deswegen startet der nächste kombinierte Lehrgang im Oktober. Ein kostenloser Informationsabend findet am Mittwoch, 19. September, am BFI Ried statt. Infos gibt es auf www.bfi-ooe.at. Im jüngsten Kombinationslehrgang wurde in 172 Unterrichtseinheiten pädagogisches und psychologisches Basiswissen vermittelt.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema