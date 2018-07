Schiri soll Spieler mit "Scheiß Ausländer" beschimpft haben: Mannschaft trat ab

SCHWAND/SANKT PANTALEON. Beim Testspiel zwischen der Union Schwand und dem USV Sankt Pantaleon soll es am Samstag zum Eklat gekommen sein. Der von der Heimmannschaft gestellte Schiedsrichter soll einen Spieler mit kroatischen Wurzeln rassistisch beleidigt haben. Bei der Union Schwand distanziert man sich ganz eindeutig von diesem Vorfall.

Bei einem Testspiel für das "Fußball-Unterhaus" soll es zu den Vorfällen gekommen sein Bild: OÖN

Es hätte ein ganz normales Freundschaftsspiel zwischen Schwand und St. Pantaleon am Samstag werden sollen. Aufgrund diverser Äußerungen des von der Heimmannschaft (Schwand) gestellten Hilfsschiedsrichters entschied sich die Auswärtsmannschaft jedoch kurz nach der Halbzeit dazu, den Platz zu verlassen und das Spiel somit abzubrechen.

Laut Schilderungen soll der Unparteiische einen Nachwuchsspieler mit den Worten "Behinderter" und "dummer Junge" beleidigt haben. Wenige Minuten nach der Halbzeit dürfte die Situation schließlich eskaliert sein. Der Schiedsrichter soll einen Spieler von St. Pantaleon mit kroatischer Abstammung mit den Worten "lerne Deutsch, du scheiß Ausländer" und "dummer Jugo" rassistisch beschimpft haben.

"Die Gangart des Schiedsrichters war indiskutabel. Ich stehe als Obmann des USV St. Pantaleon voll und ganz hinter der Entscheidung der Spieler, dass sie den Platz aufgrund der rassistischen Äußerungen verlassen haben", sagt Harald Sacher auf OÖN-Anfrage. Der Sektionsleiter von Schwand habe sich umgehend entschuldigt. "Ich gebe Schwand als Verein hier keine Schuld. Dieser sehr bedauerliche Vorfall wird das gute Verhältnis der beiden Vereine zueinander nicht beeinträchtigen", so Sacher.

"Es tut uns sehr leid, was da passiert ist"

Zerknirscht ist Andreas Gasteiger, Sektionsleiter der Union Schwand. "Wir distanzieren uns in aller Deutlichkeit von solchen Äußerungen. Es tut uns sehr leid, was da passiert ist. Wir haben für heute Nachmittag bereits eine interne Sitzung angesetzt, in der wir die weitere Vorgehensweise besprechen werden", sagt der Sektionsleiter im Gespräch mit den OÖN. Er gehe davon aus, dass der vom Verein gestellte HIlfsschiedsrichter mit Konsequenzen zu rechnen habe, so Gasteiger.

