Schalchens Bürgermeister wehrt sich gegen "dreiste Unterstellungen"

SCHALCHEN. Anrainer werfen Stefan Fuchs (SP) Begünstigung vor, dieser geht nun den Rechtsweg.

In der Gemeinde gehen derzeit die Wogen hoch. Bild: OÖN

Ein Wohnbau-Projekt lässt in der Gemeinde Schalchen dieser Tage die Wogen hoch gehen. In der Nähe des ehemaligen Kaltenbrunner-Guts sollen zwei Wohnblöcke à 36 Wohnungen und Parkplätze gebaut werden. Schließlich werde in der Gemeinde dringend Wohnraum benötigt, sagt SP-Ortschef Stefan Fuchs.

Bau in "Roter Zone"?

Anrainer der Kaltenbrunnerstraße meinen, dass es bei der Sache nicht mit rechten Dingen zugehe. Denn: Das Gebiet, auf dem die Wohnungen entstehen sollen, sei eine sogenannte "rote Zone", ein Gebiet also, das als besonders vom Hochwasser gefährdet gilt. Einige Gemeindebürger vermuten nun, dass Fuchs dies nutzen wolle, um dort günstig Wohnflächen zu schaffen. Alles Unsinn, sagt Fuchs. "Es ist und war nie eine ‘rote Zone’. Ein kleiner Teil der Fläche fällt in den Gefahrenbereich für das hundertjährige Hochwasser, das stimmt. Durch den Bau des Rückhaltebeckens gibt es aber keinerlei Bedrohung mehr. Auch beim Hochwasser 2016 blieb das Gebiet verschont." Zudem wirft ihm ein Anrainer vor, den Grundeigentümern "ins Gewissen geredet zu haben", damit diese die Grundstücke billig verkaufen.

Der Anschuldigung, er habe das alles von langer Hand geplant, entgegnet Fuchs: "Die Gewog ist an mich herangetreten, nicht umgekehrt. Es stand die Frage im Raum, wo in der Gemeinde Wohnbauflächen zur Verfügung stehen. Wir haben Vorgespräche geführt. Beim Verkauf des Grundes bin ich in keinster Weise beteiligt. Das ist eine Sache zwischen den Grundbesitzern und des Wohnbauträgers."

Bei Sitzung Punkt abgesetzt

Über die Flächenumwidmung von Grünland in Wohngebiet sollte beim jüngsten Zusammenkommen der Gemeinderäte abgestimmt werden. Dazu kam es aber nicht, der Bürgermeister nahm den Punkt noch vor Sitzungsbeginn von der Tagesordnung. Grund war das Mail eines Anrainers. Dieser konfrontierte den Ortschef mit den Vorwürfen und unterstellte ihm unter anderem Begünstigung. "Das lasse ich so nicht stehen und behalte mir vor, rechtliche Schritte zu setzen", sagt Fuchs, der sich vor seinem Rücktritt als Bürgermeister nächstes Jahr nicht noch "anpatzen" lassen will. Sobald diese Sache geklärt sei, wolle man den Punkt wieder auf die Tagesordnung setzen, sagt Fuchs.

