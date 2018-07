Schärding: Leck in Gasleitung

SCHÄRDING. Vorübergehende Explosionsgefahr bestand Freitagnachmittag in der Schärdinger Innenstadt wegen eines Lecks in einer Gasleitung. Der Bereich wurde von der Feuerwehr Schärding abgesperrt und abgedichtet.

Entdeckt wurde das Leck bei einer Routineuntersuchung der OÖ Ferngas. Bei den Messungen ist eine "erhöhte Konzentration direkt bei einer der beiden Haupteinfahrten in die Innenstadt gemessen worden und das Problem war, dass dort ein unbewohntes Haus steht, wo vermutet wurde, dass das Gas in das Gebäude eingedrungen ist", so der Einsatzleiter der Feuerwehr Schärding, Michael Hutterer.

Das Haus wurde unter Atemschutz aufgebrochen, der Bereich um die undichte Stelle im Gasrohr aufgegraben und das Leck abgedichtet. Das Passauer Tor blieb bis zum Abend gesperrt.

