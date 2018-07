SV Ried schnitt bei zwei Umfragen erstklassig ab

RIED. Zwei Umfragen, die von der Vereinigung der Fußballer (VdF) unter den Spielern der Bundesliga- und Zweitligaklubs gemacht wurden, stellen der SV Guntamatic Ried ein gutes Zeugnis aus.

Der Rasen in der Josko-Arena wurde von den gegnerischen Spielern durch die Bank gelobt.

Zwar sind die "Wikinger" seit Sommer 2017 nicht mehr Teil der Eliteliga, aber zumindest was das Umfeld und den Rasen in der Josko-Arena betrifft, bekam der Verein gute Noten.

Der Rasen in der Josko-Arena wurde von den Spielern der Auswärtsmannschaft zum besten der 20 Stadien, in denen in der vergangenen Saison gespielt wurde, gewählt. Kein Zufall: Auch in den vergangenen Saisonen waren die Auswärtsmannschaften von den Spielbedingungen im Innviertel stets angetan. "Das Lob gilt dem Stadionverantwortlichen Leo Kiesenhofer und seinem engagierten Team", sagt Roland Daxl, Vorstand der SV Ried.

Auch bei einer zweiten Umfrage, in der die Spieler der SV Ried unter anderem zur Pünktlichkeit der Zahlungen, Klarheit der Verträge, Lohnfortzahlungen bei Verletzungen, Image des Klubs und medizinischer Betreuung befragt wurden, schnitten die Wikinger gut ab. In drei von sieben Fragen erhielt der Verein zehn Punkte, die maximale Anzahl der zu vergebenden Punkte. Je zwei Fragen wurden mit neun beziehungsweise acht Punkten beantwortet. Hinter Red Bull Salzburg, Rapid Wien und dem FC Liefering erreichte die SV Ried mit 64 Punkten den vierten Gesamtplatz unter 20 Vereinen. Für Daxl ist das gute Ergebnis seines Vereins ein Zeichen dafür, dass man den Spielern trotz des Abstiegs sehr gute Bedingungen geboten habe.

"Das ist eine Anerkennung des Engagements der gesamten Betreuermannschaft, des Büros, der vielen Helfer und des Vorstands", so Daxl auf Anfrage der OÖN.

