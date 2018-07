SV Guntamatic Ried testet heute gegen Manchester

RIED. Testspiel gegen U-23 von Manchester United.

Christoph Vormair Bild:

Die Saisonvorbereitungen bei der SV Guntamatic Ried gehen in die heiße Phase. Am Samstag, 21. Juli, gastieren die Innviertler in der ersten Runde des ÖFB-Cups beim SV Dornbirn, Anstoß ist um 15 Uhr. Heute Abend bestreitet die Mannschaft von Trainer Thomas Weissenböck das letzte Vorbereitungsspiel. Das U-23-Team von Manchester United dürfte für die Rieder ein echter Prüfstein werden. Ankick in der Josko-Arena ist um 18 Uhr, die Kasse Ost ist ab 16 Uhr, die Kasse West ab 17 Uhr geöffnet.

Der Fanclub Schwarz-Grün lädt ab 16 Uhr im Stadiondorf zur Saisonbeginnfeier. Nach dem Spiel besuchen Spieler die Grillerei.

"Zusammenhalt in der Region"

Mit dem Dauerkarten-Vorverkauf zeigt sich SV-Ried-Marketingleiter Christoph Vormair derzeit zufrieden. "Man merkt, dass die Vorfreude bei den Zuschauern auf die neue Saison wächst. Ich spüre auch einen echten Zusammenhalt in der Region", sagt Vormair im Gespräch mit den OÖN. (tst)

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema