"Runter von der Couch": Gewinnerprojekte wurden prämiert

BEZIRK RIED. Rieder Bezirkssportausschuss vergab drei Förderungen für Initiativen, die sich für den Sport in der Region einsetzen.

Die Vereinsverantwortlichen durften sich über die Förderungen des Bezirkssportausschusses freuen. Bild: Streif

Der Rieder Bezirkssportausschuss, in dem unter anderem die drei Dachverbände, aber auch die Bezirkshauptmannschaft vertreten sind, setzt sich seit Jahren für den Breitensport in der Region ein. Vereine werden vor allem bei der Organisation von größeren Veranstaltungen wie Bezirksmeisterschaften finanziell unterstützt. Mit dem Motto "runter von der Couch" sollten jetzt Vereine animiert werden, ihre Aktivitäten bekanntzugeben, mit denen Personen zur Bewegung animiert werden konnten. Der dritte Platz (1000 Euro) ging an den ASKÖ SV Eitzing. Vor rund zwei Jahren bekam der Verein neue Tennisplätze. Dank des Engagements der Vereinsmitglieder unter der Regie von Ehrensektionsleiter Ludwig Stangl wurden die benachbarte Schule und der Kindergarten dazu animiert, die Allwetterplätze für den Sport zu benutzen. "Die Begeisterung ist groß", sagt Stangl.

Über die Prämie von 1500 Euro für den zweiten Platz durfte sich die Sektion Orientierungslauf des HSV Ried freuen. Mit dem Slogan "Fun-Orientierungslauf" konnte die Begeisterung bei vielen für diesen Sport entfacht werden. "Wir haben auch 2019 viel vor", sagt Peter Fischerleitner.

Den ersten Platz (2500 Euro) erhielt der UFC Riegerting für das Projekt "Turnen am Fußballplatz" (TAF). Einmal pro Woche kommen Kinder im Alter zwischen vier und acht Jahren, Eltern, Großeltern und Geschwister zusammen, um gemeinsam Sport zu machen. Bis zu 40 Teilnehmer machen mit. "Alle sind mit großer Begeisterung dabei", sagt Vereinsobmann Reinhard Strasser. (tst)

