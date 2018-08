Roßmarkt-Initiativen: "Jetzt werden wir interessant!"

RIED. Feinschmeckerei und Gastroviertel beleben den Roßmarkt. Einer der Initiatoren, Otto Urbanek, im OÖN-Gespräch.

Otto Urbanek (li.) im Gespräch mit Michael, den Betreiber des griechischen Restaurants am Roßmarkt. Bild: F. Kaufmann

Es sind nicht nur die bunten Fähnchen, die seit kurzem den Roßmarkt zumindest optisch beleben. Es sind vor allem die Initiativen des "Vereins Lebensraum Roßmarkt Ried", die mehr und mehr fruchten und den Platz an manchen Wochentagen für Besucher interessant machen. Vorsitzender des Vereines ist der Unternehmens- und Strategieberater Otto Urbanek. Seit zwei Jahren ist er mit einem Kernteam an Gleichgesinnten bemüht, Leben auf den Roßmarkt zu bringen.

Mit der "Feinschmeckerei", der kulinarischen Samstagvormittag-Veranstaltung, und dem "Gastroviertel", der Unterhaltung mit Musik an Freitagabenden wurden erste nachhaltige Akzente gesetzt, die auch Otto Urbanek zufrieden kommentiert. "Wir haben von Null begonnen, da dauert es naturgemäß eine gewisse Zeit, bis etwas sichtbar wird. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo wir interessant werden", sagt der Rieder. "Jetzt kommen verstärkt die Anfragen von Marktanbietern, die sagen: ‘Wir wollen da künftig auch dabei sein’".

Eine rein private Initiative

Der Verein ist eine reine Privatinitative ohne finanzielle Verflechtung mit der Stadt Ried, wie Urbanek berichtet. Die Aktivitäten seien bisher aus privater Tasche bezahlt worden. Hilfreiche Unterstützung gebe es durch das Rieder Stadtmarketing. Eine unterstützende Förderung durch die Stadt sei nun aber in Aussicht.

Der Rieder sieht in den Aktivitäten zur Aufwertung des Roßmarktes – diametral zum Einkaufszentrum Weberzeile – die Chance, eine belebte Achse zwischen beiden Bereichen zu schaffen. Damit ecke man mitunter auch an, aber: "Es gehört Mut dazu, manche auch nicht zu beglücken", sagt Urbanek. Immer wieder höre er, dass es an der Zeit sei, dass endlich was passiere. "Aber wer macht´s?", fragt er.

Auch wenn die Roßmarkt-Initiatoren nun endlich erreicht haben, dass am Samstag vormittag und Freitag abend zumindest der obere Roßmarkt verkehrsfrei gehalten wird, ist Otto Urbanek überzeugt: "Autos gehören zu einem gewissen Teil raus aus der Stadt!" Ried habe es sich verdient, autofreier zu sein. Der Aufenthaltswert in der Stadt würde deutlich steigen, ist er überzeugt.

Zwei neue Roßmarkt-Geschäfte

Mit der "Feinschmeckerei" sei man auf einem guten Weg. Der Markt habe Eventcharakter, die musikalischen Beiträge seien imSog der Initiative entstanden. "Ich spüre einen gewissen Geist, wir kommen jetzt in die Phase, dass die Leute bei uns einen Stand haben wollen. Aber es ist eine große Herausforderung, Marktbetreiber zu finden und ein ordentliches Sortiment zu stellen", sagt er. Nächstes Jahr sehe es schon besser aus, erklärt er. Zwei neue Geschäfte, die in Kürze eröffnen – "Delikaterie" am unteren und "Design und Genuss" am oberen Roßmarkt seien beste Beispiele für positive Synergieeffekte.

Die Hoffnung, dass sich am Roßmarkt eine Gastromeile etabliere, lebe: "Das würde der Stadt mit Sicherheit guttun!"

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema