Ronald hat Nerven aus (Edel-)Stahl

19-jähriger Senftenbacher siegt beim Bundeslehrlingswettbewerb

Ronald (von seinen Kollegen Ronny genannt) Bruckner ist 19 Jahre alt, hat bei der Firma GUST Schlosserei GmbH in Mehrnbach eine Lehre als Metalltechniker-Blechtechniker gemacht, vor zwei Monaten die Ausbildung zum Meister begonnen und kurz darauf den diesjährigen Bundeslehrlingswettbewerb in Bregenz für sich entschieden. Acht Stunden hatten die Teilnehmer in Vorarlberg Zeit, um einen Flaschenzug zu bauen. Ronny blieb unter der Zeitvorgabe und machte seine Sache dermaßen gut, dass er – nach Platz zwei beim Landesbewerb in Attnang-Puchheim – diesmal ganz oben landete. „Ich mag es, mich mit anderen zu messen“, sagt der sportliche Senftenbacher, der in seiner Freizeit beim HSV Ried Motocross fährt und gerne klettern geht. Mistreiter im Kampf um Platz eins hatte der Innviertler genug: Mehr als 60 Lehrlinge traten in Bregenz an, um den Bundesmeistertitel zu holen.

Bei Begutachtung der Werkstücke der Konkurrenz habe er „schon ein bisschen mit einem Podestplatz gerechnet“, sagt Bruckner. Am Ende hat es sogar für ganz oben gereicht. Gefeiert wurde gleich zweimal: bei der anschließenden Abend-Gala und daheim. Und auch sein Chef hat sich mit einer finanziellen Belohnung erkenntlich gezeigt.

Was dem 19-Jährigen besonders liegt? „Alle Dinge, die optisch etwas hermachen. Mir ist das Design von Produkten wichtig. Am liebsten und wahrscheinlich auch besten mache ich Vordächer, Innen- und Küchentische.“

