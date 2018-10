Rieds Vizebürgermeister: "Nach 20 Jahren fällt jetzt eine gewisse Last weg"

RIED. Rieds Vizebürgermeister Michael Steffan tritt bei der morgigen Gemeinderatssitzung zurück.

Seit 2003 ist Michael Steffan (SP) Vizebürgermeister in Ried – morgen Abend beendet er im Gemeinderat seine politische Karriere. Bild: Kaufmann

Es ist ein Abschied mit Ansage. Bereits vor der Wahl 2015 spekulierte Rieds SP-Vizebürgermeister Michael Steffan (54) in einemOÖN-Interview mit einem Rücktritt, drei Jahre später ist es jetzt so weit. Bei der morgen stattfindenden Gemeinderatssitzung wird Steffan, der seit 1997 im Stadtrat vertreten und seit 2003 Vizebürgermeister ist, von seinen Ämtern zurücktreten. Bis 2021 wird er noch Ersatzgemeinderat bleiben. Sein Nachfolger im Stadtrat wird Peter Stummer.

OÖN: Nach mehr als 20 Jahren im Rieder Stadtrat treten Sie morgen Abend zurück. Was geht in Ihnen vor?

Michael Steffan: Emotional bewegt es mich natürlich schon. Aber der Abschied ist ja seit langem geplant und gut überlegt, daher stresst mich die Situation nicht. Mit dem Rückzug wird eine gewisse Last abfallen, die die politische Verantwortung und Tätigkeit sehr oft mit sich bringt.

Sie haben bereits 2015 über einen Rücktritt nachgedacht. Was waren damals die Beweggründe weiterzumachen?

Die Frage nach einem passenden Nachfolger und Spitzenkandidaten war nicht geklärt. Daher habe ich noch einmal Verantwortung übernommen und mich der Wahl gestellt. Dass ich diese Periode nicht mehr fertig mache, war ausgemacht. Jetzt, nach drei Jahren, ist es Zeit, mein Amt in andere Hände zu übergeben.

Ihr Nachfolger, Peter Stummer, ist mehr oder weniger ein politischer Quereinsteiger. Welche Gründe sprechen für ihn?

Es hat mehrere Kandidaten gegeben, aber es hat sich nach und nach herauskristallisiert, dass er der optimale Spitzenkandidat der SP Ried ist. Er ist engagiert, emotional und ein akribischer Arbeiter. Er wird frischen Wind in die Rieder Stadtpolitik bringen, davon bin ich überzeugt. Aufgrund seiner beruflichen Führungsposition ist er außerdem Druck und Verantwortung seit vielen Jahren gewöhnt.

Der dritte Vizebürgermeister, der eigentlich der VP zustehen würde, war ja an Ihre Person geknüpft. Wie groß schätzen Sie die Chance ein, dass auch Peter Stummer von der VP zum Vizestadtchef gewählt wird?

Eine Einschätzung ist sehr schwer. Grundsätzlich gibt es drei mögliche Szenarien. Eine Möglichkeit wäre, dass die SP weiterhin einen Vizebürgermeister stellen kann. Es ist auch vorstellbar, dass es bis 2021 keinen dritten Vizebürgermeister mehr geben wird. Das liegt in den Händen der VP, die aber auch einen zweiten Vizebürgermeister für sich beanspruchen könnte. Das würde zum einen gegen eine jahrzehntelange Tradition im Rieder Gemeinderat verstoßen. Zum anderen würde das nicht dem Wählerwillen entsprechen, da die VP dann neben dem Bürgermeister noch über zwei Vizestadtchefs verfügen würde.

Welche Projekte, an denen Sie wesentlichen Anteil mit Ihrer politischen Arbeit hatten, erfüllen Sie rückblickend mit Stolz?

Ich denke, dass ich einen wichtigen Beitrag für die Errichtung der neuen Rieder Fußballarena leisten konnte. Auch bei der wichtigen Neuaufstellung der Rieder Messe, die sich als absolut richtig erwies, war ich wesentlich beteiligt. Und das neue Freizeitbad Ried würde es, bei aller Bescheidenheit, wohl ohne meinen jahrelangen, vehementen Einsatz nicht geben.

Sie sind mehrmals bei der Bürgermeisterwahl angetreten, den Sprung an die Spitze haben Sie aber nie geschafft. Tut das weh?

Wenn man mit 30 Jahren mit den Ambitionen, einmal Bürgermeister zu werden, startet und es nicht schafft, dann ist das zwar bitter, aber ich habe auch das "Pech" gehabt, in der gesamten Periode mit Albert Ortig einem sehr guten Konkurrenten als amtierendem Bürgermeister gegenüberzustehen. Er hat, über all die Jahr gesehen, ausgezeichnete Arbeit geleistet. Er lebt für die Stadt Ried und ist wahrscheinlich berechtigterweise immer wieder in seinem Amt von den Wählern bestätigt worden. Dennoch blicke ich auf eine sehr schöne politische Karriere mit vielen Erfahrungen zurück.

Ihr Verhältnis zu Bürgermeister Ortig hat sich in den vergangenen Jahren sichtlich entspannt, woran liegt das?

Es gab immer wieder Reibungspunkte, aber wir haben uns zusammengerauft. Mit Fortdauer der Zusammenarbeit kehrt dann nach und nach mehr Vernunft ein. Große, für die Stadt wesentliche Projekte kann man in der Kommunalpolitik sowieso nur gemeinsam verwirklichen. Hier gilt es, trotz der unterschiedlichsten Meinungen, Kompromisse zu finden. Ich habe großen Respekt vor seinen Leistungen als Bürgermeister, es kommt nicht von ungefähr, dass er seit 1994 im Amt ist. Mittlerweile verbindet uns eine Freundschaft. Ich könnte mir gut vorstellen, dass er 2021 noch einmal antreten wird.

Worauf freuen Sie sich nach dem Rückzug aus der ersten politischen Reihe am meisten?

Ich werde mich wieder vermehrt in meine berufliche Tätigkeit einbringen. Da ich sehr zeitintensive Hobbys wie Motorradfahren und Reisen habe, wird mir mit Sicherheit nicht langweilig werden. Ich werde mich weiterhin bei dem einen oder anderen Projekt ehrenamtlich einbringen, das ist mir ein großes Anliegen.

Schließen Sie ein politisches Comeback aus?

Ich bleibe bis 2021 noch als Ersatzmandatar im Gemeinderat. Ein Comeback im Stadt- oder Gemeinderat schließe ich trotzdem nicht ganz aus. Wenn ich etwas in der Politik gelernt habe, dann ist es der Umstand, dass man nie etwas ausschließen darf.

Abschließend: Wie würden Sie die aktuelle gesellschaftliche und politische Stimmung in Österreich bezeichnen?

Wenn ich als Sozialdemokrat sehe, wie von der Regierung versucht wird, Politik zu machen, dann muss ich mir Sorgen machen. So geht man nicht mit politischen Mitbewerbern um, außerdem sollte man sich wieder mehr auf eine sachlichere Politik konzentrieren. Das Problem ist, dass diese Art und Weise der Politik auch auf die Gesellschaft abfärbt, die damit immer wieder auseinanderzudriften droht.

