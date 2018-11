Rieds Goldtorschütze Kröpfl widmete Freistoßtreffer seiner kleinen Tochter

PASCHING/RIED. Mit einem hart umkämpften 1:0-Sieg gegen den FC Juniors geht die SVR in die Winterpause.

Jubel nach dem goldenen Tor durch Mario Kröpfl in der 70. Minute Bild: Scharinger

Es war ein versöhnlicher Abschluss eines sportlich wenig erfolgreichen Jahres für die SV Guntamatic Ried. Dank des sehenswerten Freistoßtreffers von Mario Kröpfl in der 70. Minute holte sich die SV Ried vor den Augen von Ex-Trainer Paul Gludovatz am Sonntag einen knappen 1:0-Auswärtssieg gegen den FC Juniors Oberösterreich. Schon vor dem Anpfiff war klar, dass der neue Trainer Gerald Baumgartner heißen wird. Er beobachtete das Spiel in Pasching. Sicher ist, dass er eine Mannschaft übernimmt, in der es intern passt, das war in Ried nicht immer so. Deutlich zu sehen war das beim Torjubel, bei dem fast die gesamte Betreuerbank samt Ersatzspielern zum Torschützen lief.

"Es hätte keinen besseren Zeitpunkt für mein erstes Tor geben können. Der Sieg war für den gesamten Verein sehr wichtig. Den Treffer widme ich meiner neun Monate alten Tochter", sagte Mario Kröpfl nach dem Spiel. Man werde jetzt alles daransetzen, im Frühjahr anzugreifen.

"Wir haben Gas gegeben und alles dafür getan, als Sieger vom Platz zu gehen. Trainer Miron Muslic hat uns super eingestellt. Mit einem Sieg in die Winterpause zu gehen, tut uns natürlich sehr gut", sagte Stefano Surdanovic. Das Risiko von Muslic, der die Mannschaft auf mehreren Positionen veränderte und Belmin Cirkic zu seinem Profidebüt verhalf, zahlte sich aus.

Zeigte viel Engagement: Stefano Surdanovic (Foto: GEPA)

"Der Sieg war für die Ausgangsposition im Frühjahr sehr wichtig", sagte Mittelfeldspieler Marcel Ziegl nach dem Spiel im OÖN-Gespräch.

Trikot-Tausch mit Folgen

Nach dem Spiel wurde es für Thomas Mayer noch einmal kurz ungemütlich. Der Offensivspieler tauschte mit einem Gegenspieler das Trikot. So macht man sich beim Rieder Anhang aufgrund der großen Rivalität zum LASK nicht gerade zusätzliche Freunde. Kapitän Thomas Reifeltshammer versuchte die Emotionen zu beruhigen, was ihm mit etwas Aufwand schließlich auch gelang. Sechs Punkte beträgt der Rückstand auf Wattens. Nach der Winterpause kommt Steyr am 22. Februar nach Ried, bereits in der zweiten Runde der Frühjahrssaison kommt es in Tirol zum direkten Duell mit dem Tabellenführer.

Auf den neuen Trainer und sportlichen Leiter Gerald Baumgartner, der sein Amt am 1. Jänner antreten wird, wartet im Innviertel viel Arbeit. Der Verein setzt in den 54-Jährigen, der mit Pasching Cup-Sieger wurde und zuletzt in Mattersburg auf der Trainerbank saß, große Hoffnungen. Baumgartner wird vor allem auch als sportlicher Leiter gefordert sein. Der eine oder andere Spieler soll im Winter abgegeben werden. Im Gegenzug sollen einige Spieler geholt werden, um doch noch den Aufstieg in die Bundesliga zu schaffen. Baumgartner ist diesbezüglich optimistisch: "Ich bin überzeugt, dass wir im Verein sehr gut zusammenarbeiten werden, um das Projekt Aufstieg umsetzen zu können. Wir wollen im Frühjahr voll angreifen", sagte Baumgartner, der am Mittwoch den Medien vorgestellt wird. Mircon Muslic wird aller Voraussicht nach weiter Co-Trainer der Kampfmannschaft bleiben.

Marcel Ziegl behielt im defensiven Mittelfeld die Übersicht (Foto: GEPA)

