Rieder Tennis-Professor hat wieder "zugeschlagen"

RIED. Tennis: Bei seiner insgesamt zwölften Weltmeisterschaft landete Klaus Kreuzhuber mit dem österreichischen Team auf Rang sechs.

Von links: Thaler, Kreuzhuber, Flagel und Pifrement. Die Österreicher belegten bei der WM in Umag den sechsten Platz. Bild: privat

56 Jahre nach seinem ersten Sieg beim Bundesländercup – 1962 noch in der Jugendklasse – kann sich Klaus Kreuzhuber erneut und in Summe zum vierten Mal über den Titelgewinn freuen. Der Rieder vertrat im November dieses Jahres den OÖTV (Oberösterreichischer Tennisverband) beim Senioren-Bundesländerkampf. Durch seinen wichtigen Einzelsieg gegen die Salzburger Auswahl trug Kreuzhuber wesentlich zum knappen 11:10-Sieg der Oberösterreicher bei. Mit zwei weiteren Erfolgen (Einzel und Doppel) gegen die niederösterreichische Truppe hatte der Rieder großen Anteil am Finaleinzug der OÖ-Mannschaft. Dabei wehrte Kreuzhuber in seinem Einzelspiel unter anderem einen Matchball ab. Den Kampf um den Titel bestritten die Oberösterreicher dann gegen Vorjahressieger Steiermark. Dank zahlreicher guter Leistungen setzten sie sich am Ende 12:9 durch und holten somit zum insgesamt dritten Mal den Sieg beim Bundesländercup der Senioren. Dabei hatten die Spieler aus der Steiermark sogar die beiden Weltmeister Peter Pokorny und Ingrid Resch in ihren Reihen.

Titel Nummer 33

Dies ist zwar der aktuellste, aber nicht der einzige Erfolg von Klaus Kreuzhuber in diesem Jahr. Mit seinem Verein, dem Tennispoint Pasching, gewann er nicht nur den Landesmeistertitel in der OÖ-Liga (Klasse 65+), sondern auch den Mannschafts-Staatsmeistertitel in der Klasse 70+. Bemerkenswert: Für den Rieder war es bereits der 33. Staatsmeistertitel seiner sportlichen Karriere.

Aufgrund seiner guten Ergebnisse wurde der 74-Jährige – gemeinsam mit Gerhard Thaler (KTV), Helmut Flagel (STTV) und Hans Pifrement (NÖTV) in das WM-Aufgebot einberufen. Bei der Ende September im kroatischen Umag ausgetragenen Weltmeisterschaft erreichte das rot-weiß-rote Team in der Klasse 70+ den ausgezeichneten sechsten Platz unter 24 Mannschaften. Während die Österreicher in der Vorrunde prestigeträchtige Siege über große Tennis-Nationen wie Italien, England und Frankreich feierten, mussten sie sich anschließend dem späteren Sieger Spanien geschlagen geben. Für den Rieder war es bereits die zwölfte WM-Teilnahme. In verschiedenen Seniorenklassen hat er dabei alle Top-Ten-Plätze belegt. Höhepunkt war zweifellos sein Weltmeistertitel im Jahr 2015. Bei der Einzel-WM startete der 74-jährige Innviertler in der hochkarätig besetzten Altersklasse 70+ (128 Teilnehmer). In der ersten Runde besiegte Klaus Kreuzhuber den Finnen Jyrki Mankel. In der zweiten Runde scheiterte der Rieder – nach einem beherzten Kampf – am auf Nummer zwei gesetzten Bolivier Benavides Savaria. Für Kreuzhuber war es dennoch "eine große Ehre, zur Weltmeisterschaft einberufen zu werden."

