Rieder Krankenhausapotheke: Viel mehr als nur Medikamenten-Ausgabe

RIED. Apotheken-Leiterin Elisabeth Kuc erklärt beim OÖN-Besuch die komplexen Aufgaben.

Ihre Arbeit ist sehr komplex: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Krankenhaus-Apotheke sind nicht nur für die Medikamenten-Sortierung zuständig. Bild: rokl

"Was glauben Sie, tun wir hier in der Apotheke?" Diese provokante Frage stellt Elisabeth Kuc (58), die Leiterin der Apotheke im Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern in Ried, an den Beginn eines interessanten Gespräches, in dem sie verdeutlicht, wie komplex die Arbeit in der Krankenhausapotheke ist. Denn nur rund zwanzig Prozent der Tätigkeit beziehen sich auf das Sortieren bzw. Verteilen von Medikamenten für die Patienten. Zu achtzig Prozent sind die zwölf Apotheken-Mitarbeiter (darunter drei Pharmazeuten) mit der Zusammenstellung spezieller Rezepturen – von Salben über Zäpfchen und Reagenzien bis hin zu für die Therapie von Krebs- oder Autoimmunkrankheiten notwendigen Zytostatika – beschäftigt.

"Bis zehn Uhr vormittags sind wir spätestens mit der Medikamentenausgabe fertig", sagt Elisabeth Kuc. Rund 1600 Artikel hat die Apotheke des Krankenhauses im Sortiment, ein Zehntel der zugelassenen Medikamente in Österreich. In speziellen Wägen werden die Medikamente an die Stationen geliefert.

"Es ist eine Arbeit, die sehr viel Wissen und Konzentration erfordert", sagt Elisabeth Kuc. Denn es gibt viele Medikamente, die ähnliche Namen tragen, und es kann schnell zu Verwechslungen kommen. Die große Herausforderung ist es jedoch, die Bestände zu sichern. "Wir leben in Zeiten der Nichtlieferbarkeit", sagt die Pharmazeutin süffisant und ergänzt: "Die Nichtlieferbarkeit ist die gefährlichste Nebenwirkung von Medikamenten."

Dass die Verfügbarkeit garantiert ist, dafür tragen die Pharmazeutisch-kaufmännischen Assistenten (PKA) – neben den graduierten Pharmazeuten die zweite Berufsgruppe in der Apotheke – die Verantwortung. Auf jeder Station gibt es einen definierten Vorrat an Medikamenten, der von den PKA-Mitarbeitern regelmäßig überprüft wird.

"Die PKA arbeiten als Versorgungsassistenten, und sie sind ein wichtiges Verbindungsglied zwischen Apotheke und Station, insbesondere dann, wenn es um Weiterleitung von Informationen geht", erklärt Elisabeth Kuc. Die Verantwortung sei groß, im Extremfall gehe es ja um Leben und Tod. Die Ausbildung zum PKA erfolgt durch eine Lehre und wird mit einer Prüfung abgeschlossen. "Es ist ein sehr angenehmer Beruf, aber momentan ist das Interesse an der Ausbildung leider sehr gering", sagt Kuc.

Individuelle Präparate

Die Herstellung von Zytostatika und monoklinaler Antikörper für die Krebstherapie ist die aufwändigste Arbeit im pharmazeutischen Labor der Krankenhausapotheke. "Die Präparate werden individuell, auf den Bedarf der Patienten abgestimmt, hergestellt", erklärt Elisabeth Kuc. Diese Arbeit erfordere besondere Sorgfalt: "Jeder Mitarbeiter ist persönlich für die bakteriologische Sicherheit bei der Herstellung verantwortlich. Der Status wird ständig kontrolliert."

Die Zusammenstellung der Rezepturen für Salben, Zäpfchen oder Tropfen – individuell hergestellt oder in größerer Chargenproduktion – erfolgt ebenfalls in der Krankenhausapotheke. "Alle Präparate werden ausschließlich für den Bedarf im Krankenhaus produziert, es erfolgt kein Verkauf", sagt Kuc.

Seit 2002 leitet die gebürtige Polin die Apotheke am Rieder Krankenhaus. "Ich habe während dieser Zeit schon viel umsetzen dürfen", sagt Elisabeth Kuc und nennt in aller Kürze ihre Prinzipien: "Mache es perfekt, mache es recht und mache es schnell", sagt sie lachend. Sie selbst arbeite sehr strukturiert, "aber mit Verstand und Menschlichkeit."

Weniger ist mehr

Zu den Aufgaben der Krankenhausapotheke gehört auch die Zusammenarbeit mit der Pathologie, für die unter anderem Farbreagenzien zur Sichtbarmachung von Erregern hergestellt werden. "Unsere Arbeit ist sehr komplex, auch die Betreuung von Studien, die Harnsteinanalyse und der Unterricht in der Ausbildung von Pflegekräften gehören dazu."

Obwohl 2017 knapp 126.000 Medikamente bestellt wurden und in manchen Bereichen die Produktion und Nachfrage deutlich steigen, gilt für Elisabeth Kuc eine Maxime: "Weniger ist mehr." Das Vertrauen in den Arzt und die Offenheit ihm gegenüber sei ganz entscheidend. "Im Idealfall sollte der Patient nicht sagen ‘Bitte, Herr Doktor, verschreiben‘s mir was!’ sondern ‘Bitte, Herr Doktor, lassen’s was weg’", sagt sie und warnt gleichzeitig vor den Gefahren des Online-Medikamentenhandels: "Das ist absolut riskant. Nur ein Beispiel: 90 Prozent von Viagraprodukten, die übers Internet verkauft werden, sind gefälscht!"

