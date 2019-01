Ried schrammt an Sieg Nummer zwei knapp vorbei

SCHÄRDING. Fußball: U14 der SV Guntamatic Ried verlor das Finale gegen den FSVErlangen/Bruck erst im Siebenmeterschießen.

Keiner war besser! Die U13 der SV Ried entschied das Finale gegen den UFC St. Georgen/Eisenstadt für sich. Bild: U. Esternberg

Die ersten vier Turniertage beim 28. Internationalen Baumit Hallencup sind absolviert. Bei diesen Wettkämpfen gab es mit der SV Guntamatic Ried (U13 Finale), der SVG Reichen/Innsbruck (U13 Cup), dem SC Team Wiener Linien (U12 Finale) sowie dem Floridsdorfer AC (U11 Finale) bereits vier österreichische Turniersieger. "So etwas hatten wir die vergangenen Jahre nicht", freut sich der Turnierorganisator Johannes Fesel. Der Rieder Nachwuchs zog ins U13-Finale ein und setzte sich dort 2:0 gegen den UFC St. Georgen/Eisenstadt durch. Von den weiteren regionalen Nachwuchsmannschaften haben sich der SK Schärding mit dem vierten Gesamtplatz beim U11-Turnier und die Union St. Aegidi mit dem Erreichen der Zwischenrunde beim U12-Turnier hervorragend geschlagen.

SV Ried scheitert nur knapp

In den restlichen bereits gespielten Bewerben konnte der FSV Erlangen/Bruck mit dem U14-Cup und dem größeren U14-Finale in Schärding gleich zwei Turniersiege einfahren. Die SV Guntamatic Ried schrammte hingegen knapp am zweiten Turniersieg vorbei: Die Innviertler mussten sich – nach einem 1:1 am Ende der regulären Spielzeit – im Siebenmeterschießen dem FSV Erlangen/Bruck mit 3:5 geschlagen geben. Bemerkenswert im Rahmen des U14-Turniers war außerdem, dass der Nachwuchs der SV Ried die Alterskollegen des LASK in der Zwischenrunde klar mit 4:1 vom Parkett fegte.

Erster Finalteilnehmer steht fest

Das erste U15-Qualifikationsturnier konnte mit der Spielvereinigung Grün-Weiß Deggendorf ein "Dauergast" der vergangenen Jahre für sich entscheiden. Die Grün-Weißen aus Deggendorf spielen deshalb beim großen U15-Event, das am Samstag, 5. Jänner stattfindet, gegen namhafte Mannschaften wie RB Leipzig, Austria Wien, AKA SV Ried und die englische Top-Mannschaft FC Liverpool.

"An den ersten vier Tagen war der Besucherandrang in der Bezirkssporthalle Schärding bei fast allen Turnieren gewaltig", sagt Organisator Johannes Fesel von der Union Handyshop Esternberg und ergänzt: "Auch die Stimmung war super. Jetzt freuen wir uns noch auf weitere spannende Qualifikationsturniere und hoffentlich ein schönes U15 Event."

Auf dem Programm stehen beim 28. Internationalen Baumit Hallencup der Union Esternberg noch folgende Turniere: Donnerstag, 3. Jänner: U15 Vorrunde; Freitag, 4. Jänner: U15 Vorrunde und U16 Finale; Samstag, 5. Jänner: U15 Event. Bei Letzterem werden die gesetzten Mannschaften wie Borussia Dortmund, Excelsior Rotterdam, Titelverteidiger VfB Stuttgart, NAC Breda, RB Leipzig und SK Slavia Prag unter anderem auf die oberösterreichischen Vertreter LASK und Ried treffen. Ob die heimischen Vereine gegen die "Großen" bestehen können und wie sie sich schlagen lesen Sie in der nächsten Ausgabe der Rieder/Schärdinger Volkszeitung.

