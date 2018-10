Renner Hausbaumesse: Sogar Ausstellerwarteliste

RIED. "Haus & Bau" in Ried von 9. bis 11. November ist Österreichs größte Bau- und Wohnmesse im Herbst.

Service pur für alle angehenden Häuslbauer, Sanierer, Umbauer und Einrichtungswilligen: Die Messe "Haus & Bau" vom 9. bis 11. November serviert in neun Hallen der Rieder Messe auf 14.000 Quadratmetern 290 Firmen, 70 Vorträge und drei Sonderschauen. "Die ganze Palette vom Keller bis zum Dach. Die Messe entwickelt sich sehr gut. Bei den Ausstellern haben wir sogar eine Warteliste. Wir wollen aber nicht größer werden. Die Relation zwischen Ausstellern und Besuchern ist ideal", sagt Messedirektor Helmut Slezak. Es handle sich um Österreichs größte Bau- und Wohnmesse im Herbst.

Das Interesse der Besucher sei sehr groß, so Peter Stehlik, Geschäftsführer der Rieder Firma Ortig Dach & Wand. Auch Finanzierer sind mit an Bord. VKB-Bank-Vorstandsdirektor Alexander Sailer, dessen Filialen Eintrittskarten im Vorverkauf statt um neun Euro um sieben Euro anbieten: "Diese Messe ist eine der wichtigsten für uns im Land. Der Trend zum Eigenheim hält nach wie vor an. Und die Sanierung ist weiterhin auf dem Vormarsch. Das hat auch mit den niedrigen Zinsen zu tun."

"Immer besser vorinformiert"

Die Messebesucher seien immer besser vorinformiert, so der Rieder Malerei-Inhaber Michael Großbötzl als Sprecher der "Galerie des Wohnens" mit 14 Unternehmen auf der Messe. "Wir bieten komplettes Angebot auf einem Fleck, so wie anschließend auf der Baustelle. Die Ansprüche sind gestiegen, die Leute werden kaufbewusster."

Die Vergleichsmöglichkeiten seien umfassend, so Messe-Projektleiterin Lisa Frauscher. "Regionale Anbieter, spezialisierte Fachbetriebe und auch große Marktführer." In Fachvorträgen geht es unter anderem um überbetriebliche Bauberatung, "Bauen ohne Ärger" und Heizkostenvergleich.

In einem eigenen Lkw können sich Besucher über die Möglichkeiten eines Smart Home-Systems informieren. Die Messe "Haus & Bau" ist von Freitag, 9., bis Sonntag, 11. November, jeweils von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Samstag und Sonntag gibt es von 9.30 bis 16.30 Uhr für Vier- bis Zehnjährige kostenlose Kinderbetreuung. (sedi)

Treffpunkt OÖN

Bei der Messe „Haus & Bau“ in Ried bieten die OÖN in Halle 16 einen eigenen Stand, an dem auch Gewinnspiele geboten werden: Zum Beispiel die Chance auf eine Fischer-Sports-Skiausrüstung für die ganze Familie und fünf Tage Skivergnügen samt Unterkunft sowie die Chance auf 100 Jahres-Autobahnvignetten. Dazu gibt es kleinere Sofort-Gewinne und die aktuelle Tageszeitung zum Mitnehmen.

