Reichersberger Jungbauer kritisiert den sorglosen Umgang mit Grünland

INNVIERTEL, REICHERSBERG. Boden schützen statt immer mehr zubetonieren: Florian Stummer fordert ein Umdenken.

Florian Stummer ist ein Kämpfer für den Bodenschutz. Bild: Furtner

Landwirtschaftliche Böden schützen und nicht ständig noch mehr zubetonieren und versiegeln, dafür macht sich der 26-jährige Landwirtschaftsmeister und Jungbauer Florian Stummer stark. "Durch den verschwenderischen Umgang mit der Ressource Boden wird zukünftigen landwirtschaftlichen Generationen die Grundlage für eine gesunde Weiterentwicklung entzogen", sagt der Reichersberger Landwirt.

Laut den Daten des Umweltbundesamtes wurden in Österreich 14,7 Hektar Boden (rund 24 Fußballfelder) täglich verbaut (2014 bis 2016). Österreich verliert jährlich 0,5 Prozent seiner Agrarflächen, in Deutschland liegt der Prozentsatz bei 0,25 Prozent. Auch gibt es bei uns mit 1,8 Quadratmetern die höchste Supermarktfläche pro Kopf (zum Vergleich: Italien 1,0). Landesrat Rudi Anschober will im Jänner 2019 ressortübergreifende Gespräche starten, und mit einem "Bodenschutzprogramm" dem Flächenfraß ein Ende setzen.

Am meisten ärgert Florian Stummer, wie sorglos und wenig vorausschauend dieses wichtige Thema von Gemeinden, der Politik und auch seinen Mitmenschen behandelt wird. "Leider wissen viele Menschen gar nicht, welch wichtige Funktionen der Boden erfüllt. Das wird auch den Kindern im Unterricht nicht wirklich beigebracht. Sonst gäbe es sicher mehr Sensibilität bei den jungen Menschen", sagt Florian Stummer.

Vögel, Bienen, Insekten und auch das Wild sind vom ständigen Zubetonieren betroffen. "Der Raum für das Wild wird immer weniger. Deshalb steigt auch der Verbiss im Wald. Das größte Problem ist, dass immer nur die ertragreichsten Böden, die auch am besten Wasser speichern können, verbaut werden. Da darf man sich nicht wundern, wenn es bei Starkregen ganz schnell zu Überflutungen kommt", so der Reichersberger Jungbauer.

Politik und Gemeinden sollten schleunigst dazu beitragen, den Flächenfraß drastisch einzudämmen. "Nicht jede Gemeinde braucht ein eigenes Gewerbegebiet, nicht jede Gemeinde muss für 20 oder 30 Schüler eine eigene Schule haben, inklusive dazugehöriger Infrastruktur. Da sollte der Hebel angesetzt werden. Außerdem sollte man den Mut haben, alte Bausubstanzen, die oft jahrzehntelang leer stehen, abzureißen". Reha-Ruine in Obernberg, Klosterhof, GST in Antiesenhofen, alles große Gebäude die eigentlich nur Boden versiegeln und ungenutzt sind", sagt Florian Stummer.

Das Problem ist in der Region rund um den Kobernaußerwald nicht so groß wie entlang der Autobahnabfahrten. "Dort wird immer mehr bester Grund umgewidmet und für weitere Großbauten freigegeben. Ich weiß, dass mich viele als Verweigerer, Pessimist und Verhinderer sehen. Das bin ich sicher nicht. Mir geht es vor allem darum, dass wir auch den nächsten Generationen noch Grund und Boden bieten, um die Lebensmittel im eigenen Land anbauen zu können", so Florian Stummer.

