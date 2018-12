Regionalkonzept gestartet: Künftig sollen mehr Pendler Öffis nutzen

INNVIERTEL. Öffi-Angebot im Innviertel ist ab sofort um 19 Prozent ausgeweitet.

Bild: sedi

Per Fahrplanwechsel und nun erfolgter Umsetzung des jahrelang erwarteten Regionalverkehrskonzepts für das Innviertel sei das Angebot um 19 Prozent erweitert – gerechnet wird für das kommende Jahr mit 1,1 Millionen Beförderungen und Kosten von 9,1 Millionen Euro.

Im Innviertel gebe es beim Angebot im öffentlichen Verkehr teilweise Unterschiede aufgrund der regionalen Verteilung der Hauptverkehrsknoten. Der Bezirk Ried habe im Vergleich zu Schärding und Braunau den Vorteil, dass die Bezirkshauptstadt sehr zentral liege. In einigen Regionen sei dabei der Schienenverkehr bedeutsamer als das Regionalbusangebot.

Die Planer des Verkehrsverbundes haben sich vorrangig auf eine grundsätzliche Sicherung des bestehenden Angebots und eine Erweiterung bei den Schülerverkehren konzentriert, so Land und Verkehrsverbund. Zudem seien die Bus- und Zugverbindungen besser aufeinander abgestimmt und das Angebot an schulfreien Tagen erweitert. Außerdem soll diese Erweiterung einen Anreiz für Pendler schaffen, für den täglichen Weg in die Arbeit nicht den Pkw, sondern Öffis zu nutzen.

"Wir rechnen bei den Pendlern im Innviertel mittelfristig mit kontinuierlichen Wachstumsraten. Jede Person, die zumindest an manchen Tagen mit dem Bus oder dem Zug zur Arbeit fährt, ist ein großer Schritt in die richtige Richtung", sagt Herbert Kubasta, Geschäftsführer des Verkehrsverbunds. Nun sei das Innviertel am Zug, so der zuständige Landesrat Günther Steinkellner.

Bezirk Braunau: Die Regionalbusanschlüsse werden an die Mattigtalbahn in Mattighofen und Friedburg, an die Innkreisbahn in Braunau, an die Salzburger Lokalbahn in Ostermiething, Lamprechtshausen und Oberndorf und an die Westbahn in Neumarkt–Köstendorf verbessert. Die wichtige Achse Braunau–Eggelsberg–Oberndorf und die Linien im südlichen Mattigtal werden gestärkt. Punktuell wird das Angebot erweitert und die Frequenz der Fahrten erhöht. Teilweise werden Schülerlinien auch an schulfreien Tagen weitergeführt, um Arbeitspendler für den öffentlichen Verkehr zu gewinnen.

Bezirk Ried: Verbindungen am Nachmittag und an schulfreien Tagen werden bei fast allen Linien erweitert, damit sollen insbesondere Arbeitspendler angesprochen werden. Damit die Fahrgäste den Bahnhof besser erreichen können, wird innerhalb der Stadt Ried die Linienführung verändert und verlängert. Im gesamten Bezirk Ried wird die Linienführung vereinheitlicht, um die Hauptstrecken zu stärken. Die Frequenz der Fahrten am "Innkorridor" zwischen Antiesenhofen und Altheim wird erhöht. Mit dem neuen Busterminal in Ried wird das Umsteigen zwischen den Regionalbuslinien und der Bahn erleichtert.

Bezirk Schärding: Für den Schülerverkehr wird der "Sauwaldsprinter" zwischen Kopfing–Andorf–Ried bzw. Münzkirchen–Andorf–Ried eingeführt. Eine neue Linie zwischen Andorf–Raab und Peuerbach verbessert die Anbindung der HTL Andorf. Die Passauer Bahn wird in Taufkirchen (Richtung Kopfing) und Schärding (Richtung Sauwald) besser an den Regionalbusverkehr angebunden und verknüpft. Punktuell wird das Angebot erweitert und die Frequenz der Fahrten erhöht.

