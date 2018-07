RC Hofinger mit weiterer Serie an Reit-Turnieren

BRAUNAU. Dressur, Springen und Cups in Ranshofen.

Im August bittet der RC Hofinger auf seiner Anlage in Ranshofen an drei aufeinanderfolgenden Wochenenden zu Reit-Turnieren. Starten wird die Serie von 3. bis 5. August mit einem dreitägigen nationalen Dressurturnier. Außerdem werden an diesem Wochenende sechs zusätzliche Cups ausgetragen, wie der Reitsport-Götz-Cup oder die beiden RV-Hofinger-Cups, bei denen unterschiedliche Preise ausgeschrieben sind.

An den folgenden Wochenenden von 10. bis 12. August und von 17. bis 19. August werden zwei nationale Spring- und Dressurturniere stattfinden. Damit im Rahmen der beiden dreitägigen Veranstaltungen insgesamt 51 Bewerbe reibungslos durchgeführt werden können, stehen drei Austragungsplätze, ein achtköpfiges Richterteam sowie der routinierte Parcoursbauer Franz Madl zur Verfügung.

Josef Hofinger und sein Team gelten als erfahrene und passionierte Reitsport-Veranstalter. Bei insgesamt fünf nationalen und auch internationalen Dressur- und Springreitturnieren konnte dies bereits unter Beweis gestellt werden – Höhepunkte waren hier ein Drei-Stern-Dressurturnier und das Zwei-Stern-Springturnier. Zahlreiche in- und ausländische Reiter kamen dazu nach Ranshofen.

