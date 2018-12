Polizei stoppte Lkw-Fahrer mit 2,22 Promille

KEMATEN AM INNBACH. Bei einer Verkehrskontrolle auf der A8 wurde ein 41-Jähriger als Alkolenker überführt.

Am Sonntag gegen 9:45 Uhr wurde der Fahrer mit seinem Kraftwagenzug am Verkehrskontrollplatz Kematen am Innbach angehalten.

Die Polizisten haben bei dem 41-Jährigen deutliche Symptome einer Alkoholisierung festgestellt und deshalb einen Alkotest durchgeführt. Dieser ergab einen relevanten Wert von 2,22 Promille. Dem 41-Jährigen wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt.

