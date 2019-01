Politischer Aschermittwoch der FP

RIED. Parteichef Strache erneut Hauptredner in der Rieder Jahnturnhalle.

Am 6. März legt FP-Parteichef Strache wieder in Ried los Bild: VOLKER WEIHBOLD

Am 6. März findet in der Rieder Jahnturnhalle der bereits 28. politische "Rieder Aschermittwoch" der FP statt. Angekündigt sind "politische Information und Unterhaltung". Heuer stehe die Veranstaltung ganz im Zeichen der Wahlen zum Europaparlament und im Rückblick auf ein Jahr Regierungsarbeit.

FP-Bundesparteiobmann und Vizekanzler Heinz Christian Strache und Landeshauptmannstellvertreter Manfred Haimbuchner sind in Ried mit dabei. Der Spitzenkandidat der EU-Wahl, Harald Vilimsky, werde neben anderen Ehrengästen auch zu Wort kommen. "Das Interesse an Platzkarten ist wie jedes Jahr enorm", heißt es aus dem Büro der Rieder FP, die zu rechtzeitiger Reservierung rät. Platzkatzen lassen sich unter Tel.: 07752/82817 bestellen. Einlass am 6. März ist um 17.30 Uhr, der politische Aschermittwoch der FP beginnt um 19 Uhr.

