Pkw krachte gegen Garagenmauer - Drei Schwerverletzte

WALDZELL. Ein übermüdeter Autofahrer (20) kam in Waldzell von der Straße ab und prallte mit seinem Fahrzeug gegen eine Garage. Der Beifahrer wurde eingeklemmt.

Der 20-jährige Deutsche fuhr am Freitag gegen um 19:15 Uhr auf der Waldzeller Landesstraße Richtung Waldzell. Auf dem Beifahrersitz saß ein 21-Jähriger aus dem Bezirk Braunau, auf dem Rücksitz ein 19-Jähriger. In einer starken Linkskurve kam der müde Lenker mit dem Wagen von der Fahrbahn ab. Der Pkw prallte gegen eine Garagenmauer und beschädigte dabei eine hinter dem Garagentor abgestellte Zugmaschine. Der 21-jährige Beifahrer wurde im Autowrack eingeklemmt, er wurde von der Feuerwehr Lohnsburg befreit. Der Fahrer und der 19-Jährige konnten selbst aussteigen. Alle drei Insassen wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Sie wurden in das Krankenhaus nach Ried gebracht. Am Pkw entstand Totalschaden, an der Garage und der Zugmaschine erheblicher Sachschaden.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema