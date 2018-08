Pflegekräfte werden im Innviertel dringend gesucht

INNVIERTEL. Ausbildung zum "Fach- und Diplomsozialbetreuer Altenarbeit" startet Ende Oktober

Nicht nur in der Technik oder am Bau werden derzeit von vielen Unternehmen dringend Fachkräfte gesucht. Auch im Pflege- und Sozialbereich ist die Situation prekär. Viele Pflegeheime benötigen gut ausgebildetes Personal. Aus diesem Grund startet am Montag, 29. Oktober, beim BFI Ried der Lehrgang "Fach- und Diplomsozialbetreuer Schwerpunkt Altenarbeit", die Dauer beträgt zwei Jahre.

Auf dem Stundenplan stehen unter anderem allgemeine Sozialbetreuung, Medizin, Pflege, Persönlichkeitsbildung, politische Bildung und Recht. Insgesamt stehen 1200 theoretische Einheiten und 1200 Praxisstunden auf dem Lehrplan. Unter gewissen Voraussetzungen werden die Kosten vom Land Oberösterreich übernommen. Ein kostenloser Infoabend findet am Mittwoch, 29. August, ab 18 Uhr beim BFI Ried statt. Mehr unter www.bfi-ooe.at.

