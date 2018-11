Pflege-Ausbildung in Teilzeit

MAUERKIRCHEN. Diakonie in Mauerkirchen bietet Modell erstmals an.

Gut ausgebildete Pflegekräfte werden dringend gesucht. (SOB Mauerkirchen) Bild: (SOB Mauerkirchen)

Pflegekräfte werden dringend gesucht – die Schule für Sozialbetreuungsberufe des Diakoniewerks in Mauerkirchen bietet jetzt erstmals die Ausbildung zum Fach-Sozialbetreuer/Altenarbeit inklusive Pflegeassistenz in Teilzeit an. Start ist am Montag, 25. Februar 2019.

Der Ablauf gestaltet sich in einer 30-Stunden-Woche, die sich sowohl in einen theoretischen als auch praktischen Teil gliedert. Der Abschluss erfolgt nach fünf Semestern. "Es ist nicht immer einfach, wieder ins Berufsleben einsteigen zu können. Vor allem für Mütter ist es schwer, Familie und Arbeit in Einklang zu bringen. Mit der neuen Teilzeit-Ausbildung wollen wir ihnen und auch jedem, der diese Form bevorzugt, eine Chance zur bestmöglichen Ausbildung im Pflegeberuf bieten", sagt Schuldirektorin Nina Mathis.

Fach-Sozialbetreuern in Altenarbeit stehen viele Türen und Tore in der Arbeitswelt offen, sie können aus zahlreichen Berufsfeldern beziehungsweise Einsatzgebieten wählen, neben dem stationären Bereich sind beispielsweise auch die mobile Betreuung oder Tageszentren mögliche Arbeitsfelder, so die Diakonie.

Die inkludierte Pflegeassistenz bilde einen weiteren wertvollen Schwerpunkt, der ebenfalls über eine Bandbreite verfüge, eine Beschäftigung im Gesundheits- oder Sozialbereich auszuüben. Die Ausbildung schaffe ein stabiles Fundament für den Pflegeberuf, das viele weitere Möglichkeiten bietet, sich in die verschiedensten Richtungen weiterzubilden.

Eine Informationsveranstaltung findet am Montag, 3. Dezember, um 18 Uhr, in der Schule für Sozialbetreuungsberufe statt. Mehr Infos gibt es unter der Telefonnummer 07724 / 50 48 410.

