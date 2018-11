Per EU-Haftbefehl gesucht: Polizei fasste 27-Jährigen in Ried

RIED. Zielfahnder des Landeskriminalamts haben am Dienstag einen in Ried im Innkreis einen 27-jährigen Kosovaren festgenommen, der per EU-Haftbefehl gesucht worden war.

(Symbolbild) Bild: WEIHBOLD

Der Mann soll gemeinsam mit Komplizen ein schwangeres Mädchen vom Kosovo über Slowenien und Italien nach Deutschland gebracht haben. Das Opfer wurde gezwungen einen Betrag von 3000 Euro zu zahlen. Nach der Ankunft in Triest verlangten die Tatverdächtigen weitere 3000 Euro für die Fortsetzung der Fahrt. Weil die junge Frau den Geldbetrag nicht aufbringen konnte, sollen sie die Verdächtigen eingesperrt haben.

Ein italienisches Gericht hatte einen europäischen Haftbefehl erlassen. Am Dienstagnachmittag konnte der 27-Jährige schließlich in einem Lokal in Ried im Innkreis gefasst werden. Der Kosovare wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Ried im Innkreis zwecks Verhängung der Auslieferungshaft in die Justizanstalt Ried im Innkreis gebracht.

Kommentare anzeigen »

Kommentare Dieses Thema kann nicht kommentiert werden.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema