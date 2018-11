Organisator und Geldbeschaffer: Sein Herz schlägt für die Furthmühle

PRAM. Alois Wimmesberger wurde vom Landeshauptmann mit dem Konsulententitel ausgezeichnet.

Konsulent Alois Wimmesberger neben dem Mühlrad der Furthmühle. Bild: OÖN/jsz

In einer Feierstunde im Linzer Landhaus überreichte Landeshauptmann Thomas Stelzer kürzlich das Ernennungsdekret "Konsulent" an Alois Wimmesberger. Er wurde vor allem für seine Verdienste um das Freilichtmuseum Furthmühle ausgezeichnet.

Die Volkskultur ist schon seit vielen Jahrzehnten ein großes Anliegen des Pramers. Schon als Kommunalpolitiker – der Geehrte war auch Vizebürgermeister seiner Heimatgemeinde – war er Obmann des Ausschusses für Schul-, Kindergarten, und Kulturangelegenheiten.

Und auch seine privaten Interessen und Fähigkeiten brachte Alois Wimmesberger bereits in jungen Jahren ein. Der begeisterte Musiker spielte Querflöte und Klarinette im Musikverein Pram und er war auch maßgeblich an der Gründung der Musikschule in Pram beteiligt.

"Unsere Landeskultur lebt, ich habe bei diesem Festabend viele bekannte Menschen getroffen und festgestellt, dass es sehr viele Gleichgesinnte gibt. Da erscheint einem die eigene Leistung oft gar nicht mehr so groß. Ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich alle geforderten Kriterien überhaupt erfülle", gibt sich der neue Konsulent für Volksbildung und Heimatpflege bescheiden.

Nicht aus seinem Leben wegzudenken ist das Freilichtmuseum Furthmühle. "Das Engagement ist im Jahr 1987 entstanden. Das Objekt wurde von der Gemeinde eigentlich zum Wegreißen gekauft. Dort sollte ein Feuerwehrdepot, der Bauhof und ein Altstoff-Sammelzentrum entstehen. Es gab schon Pläne. Dann kam der Anstoß, dass wir einen wertvollen Mühlenbestand vernichten würden und wir überlegen sollten, diesen zu erhalten. 1991 war die politische Diskussion im Ort ziemlich intensiv. Viele haben nicht verstanden, warum wir dieses völlig heruntergekommene Objekt nun doch erhalten wollten", erinnert sich Alois Wimmesberger.

Der frischgebackene Konsulent hat sich damals bemüht, die Finanzierung des Projektes, immerhin rund sechs Millionen Schilling, zur Gänze vom Land zu bekommen. "Da war ich voll dahinter, schließlich sollten die anderen wichtigen Projekte in der Gemeinde nicht darunter leiden. Es ist auch sehr viel ehrenamtliche Arbeit eingeflossen. Ich habe geschaut, dass wir die Renovierungskosten bekommen und wir immer genügend Arbeiter und Helfer stellen konnten", so Alois Wimmesberger.

Eine halbe Lebensaufgabe

Seit fast 30 Jahren ist der Pramer für die Erhaltung und Bewerbung des Museums, aber auch für das Schmidmuseum "Schmied z Gries" zuständig. Auch der Granatzweg, ein historischer Themen- und Höhenwanderweg wird von ihm gerne beworben.

Privat ist Reisen eine der Lieblingsbeschäftigungen: "Ich war schon in mehr als 50 Ländern. Das öffnet ein wenig den Weitblick. Man kommt oft darauf, dass vieles zu Hause gar nicht so schlecht ist, wie man glaubt!"

Sein großes Interesse gilt auch der Architektur. "Bauen und Gestalten im Land, die Landschaftskultur bis zur dörflichen Baukultur. Das rührt noch von meiner Arbeit bei der Bezirksbauernkammer her", sagt Wimmesberger.

