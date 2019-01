Online bestellen beim Direkterzeuger: Neue App macht’s ab sofort möglich

SCHÄRDING. 17-jähriger Schärdinger entwickelte App VillaM, um den Einkauf im Hofladen auch online zu ermöglichen. Produkte direkt vom Erzeuger sollen somit leichter zugänglich für alle sein.

Im Gegensatz zu vielen anderen jungen Männern in seinem Alter will der 17-jährige Schärdinger Patrick Prader nicht reich mit seiner vom ihm entwickelten App werden. "Ich verdiene kein Geld damit, bin sozusagen eine Non-Profit-Organisation", so der Schüler, der die zweite Klasse in der HTL Andorf absolviert. Ziel des Schärdingers ist es, nicht nur seine VillaM-App stetig zu verbessern bzw. weiterzuentwickeln, sondern mit den Einnahmen vor allem auch die Wiederaufforstung der Wälder in Österreich zu fördern.

Seit nicht ganz vier Wochen ist die App des Schärdingers im Google Play Store erhältlich. "Ich stehe noch ganz am Anfang", so der 17-Jährige, der bereits mit 13 Jahren begann erste Programme zu schreiben. "Der Wunsch das Programmieren zu erlernen ist anfangs durch Hackerfilme entflammt worden", so der Schärdinger über seine Motivation. Angetrieben von seinem Ehrgeiz lernte er sich selbst Programmiersprachen und begann mit ersten Entwürfen für seine App. Doch warum für Produkte von Direkterzeugern? "Ganz einfach, weil ich selber gerne ein gutes Speckbrot esse und mir dachte, es wäre super, wenn ich Brot und Speck direkt von einem Hofladen aus der Nähe kaufen könnte. Ich wusste nur nicht wo", so der Innviertler.

Einfach und übersichtlich

"Meine App ist leichter zu bedienen als zum Beispiel WhatsApp", so Prader, der Alt und Jung dafür begeistern will. "Ein Ziel der VillaM-App ist, regionale Produkte zu fördern, um so den Großkonzernen den Kampf anzusagen. Regionale Erzeuger werden oft viel zu wenig von den Konsumenten geschätzt. Durch den einfachen, schnellen Zugang zu Hofläden in der Umgebung soll vor allem der jugendliche Konsument dazu bewegt werden, qualitativ hochwertige Produkte einzukaufen. Meine App ist aber so einfach zu handhaben, dass auch meine Oma damit umgehen kann", so der Schärdinger.

Als nächsten Schritt will der engagierte HTL-Schüler Hofläden-Betreiber dafür begeistern, sich auf seiner App zu registrieren. "Die ersten 100 Interessenten können meine App kostenlos so lange nutzen, wie sie möchten." Für alle weiteren sind die ersten 30 Tage kostenlos, danach ist ein Beitrag von 2,99 Euro pro Monat zu leisten. "Am Verkauf der Produkte verdiene ich aber keinen Cent. Die drei Euro verwende ich zukünftig für die Serverkosten, für die Weiterentwicklung und Verbesserung der App und einen Euro spende ich für die Wiederaufforstung der Wälder in Österreich."

Eingehend getestet wurde die App bereits von Familie, Freunden und Klassenkameraden. "Sie alle haben mir immer wieder Impulse gegeben, die Handhabung zu verbessern", so der 17-Jährige. Sowohl für Anbieter als auch Konsumenten ist die App einfach zu bedienen. "Wer einkaufen will, sieht auf der Google Map gleich, wo es registrierte Hofläden in der Nähe gibt, muss diese nur anklicken und sieht das Sortiment. Dann einfach Menge eingeben, kaufen drücken und schon erscheint die Rechnung. Danach kann per Chat direkt mit dem Anbieter vereinbart werden, wann die Ware abholbereit ist", sagt der Schärdinger.

In Zukunft soll die VillaM-App auch für Apple-Anwender verfügbar sein. "Mein Ziel ist es, die App jetzt erst einmal in Österreich bekannt zu machen", so Prader.

Ab-Hof-Produkte künftig online via App kaufen

Vom Speck über Käse bis hin zu Säften und Ölen – Direktvermarkter beziehungsweise Betreiber von Hofläden können kostenlos die neue VillaM-App des Innviertlers nützen. Die ersten 100 Interessenten, die sich dort registrieren, erhalten ein lebenslanges kostenloses Abo. Für alle anderen ist es 30 Tage lang gratis.

Die Registrierung ist ganz einfach: Kontaktdaten und Profilfoto hochladen sowie Bilder der angebotenen Produkte. Mit den Käufern kann direkt per Chat über die Abholung kommuniziert werden.

Interessenten können sich direkt bei App-Entwickler Patrick Prader melden: gnilimspeek247@gmail.

com; Tel.: 0676/840858522.

