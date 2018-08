Online-Handelsspezialist mit Outdoor-Hausmesse

RIED. Rieder Firma "outdoorer" mit Spezialangeboten.

Der erfolgreiche Innviertler Outdoor-Hersteller "outdoorer", der täglich bis zu 1000 seiner von Online-Kunden bestellten Produkte versendet, bietet am 9. und 10. August jeweils von 14 bis 19 Uhr bei seiner Zentrale in Ried (Am Burgfried 8) eine Hausmesse.

Angekündigt sind exklusive Messeangebote, Musterabverkauf, Präsentationen von Neuheiten und eine Riesen-Tombola zugunsten des Vereins Herzkinder. Dazu gibt es Kaffee und Strudel, kalte Getränke und Brezen.

Im Schauraum präsentiert das "outdoorer"-Team hochwertige Artikel aus den Sparten Backpacking, Trekking und Strandausrüstung. Das hauseigene Sortiment wird mit sorgfältig ausgewählten Equipments internationaler Top-Marken abgerundet, so das Unternehmen zur anstehenden Hausmesse.

Start im Jahr 2010

Online werden täglich bis zu 1000 Bestellungen von den Rieder Outdoor-Enthusiasten – persönlich jedoch berät das sport- und reisebegeisterte Team ausführlich im Hinblick auf geplante Reiseaktivitäten. Auch zum richtigen Einstellen des Rucksacks oder dem Abbau einer Pop-up-Strandmuschel erhalte man wertvolle Tipps sowie Anwendungstipps direkt vom Entwicklerteam. Dies wisse auch der international bekannte Kajaker Horst Hattinger zu schätzen, so "outdoorer"-Geschäftsführer Gerald Salletmeier, der aus Kirchdorf am Inn stammt.

Begonnen hatte alles im Jahr 2010 mit der Entwicklung eines speziellen Strandmuschel-Modells und der Produktion von 1000 Stück des Prototyps. Der Ansturm sei unglaublich gewesen, innerhalb von drei Wochen waren die Strandmuscheln ausverkauft, so Salletmeier. Seither habe sich das Unternehmen kontinuierlich weiterentwickelt.

Stetig weiterentwickelt

In den vergangenen Jahren wuchs der Betrieb, der sich auf den Vertrieb von innovativen Produkten in den Bereichen Rucksäcke, Trekking und Standardausrüstung konzentriert, stetig weiter. Entwickelt und geplant werden die Produkte allesamt in Ried.

