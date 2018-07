Oktoberfest in Ried mit neuem Standort

RIED. Die Tischreservierungen für das nächste "Innviertler Oktoberfest" der Rieder Messe vom 12. bis 16. September sind angelaufen – wobei das Fest, wie berichtet, innerhalb des Messegeländes "übersiedelt".

12. bis 16. September Bild: (Messe Ried)

Erstmals wird der Vergnügungspark im Freigelände zwischen dem Fachmessezentrum positioniert, dies biete eine Optimierung in der Infrastruktur, so die Messe. Die Red Zac Arena bietet 3000 Quadratmeter überdachte Vergnügungsfläche – für jede Witterung.

Die Barzone und die Weinhalle "wandern" in Messehallen. Durch den Wechsel werde den Besuchern mehr Platz und Komfort geboten. "Ausgelassene Stimmung garantiert das traditionelle Festzelt mit den besten Musikgruppen, mitreißender Feststimmung und tollen Thementagen mit attraktiven Rabatten. Freunde der klassischen Volksfest-Stimmung kommen hier definitiv auf ihre Kosten" wie die Messe ankündigt.

Am Mittwoch und am Sonntag stehe die moderne und traditionelle Blasmusik im Mittelpunkt. Anlässlich "zehn Jahre Innviertler Oktoberfest" gibt es an diesen Tagen auch eine spezielle Jubiläumsaktion "Hendl & Bier, des lob i mia": ½ Hendl & ½ Bier um zehn Euro. Tische im Festzelt lassen sich auf www.innviertler-oktoberfest.at/tisch reservieren, weitere Infos gibt es auf www.innviertler-oktoberfest.at.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema