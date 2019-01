Obdachlosigkeit droht: Geld ist aber da

BRAUNAU. Ernst Billinger sucht dringend eine Wohnung: Ende Jänner muss er das Heim verlassen.

Ernst Billinger sucht dringend eine Wohnung. Bild: privat

Der 75-jährige Braunauer Ernst Billinger hat ein großes Problem, das sein Verwalter Gerald Hamminger zu lösen versucht: eine barrierefreie Wohnung möglichst in Braunau-Süd, Neustadt wird gesucht. Derzeit wohnt Billinger, dem ein Bein abgenommen werden musste und der seither im Rollstuhl sitzt, im Pflegeheim Braunau. Dort kann er aber nicht bleiben. "Es kam zu einer Auseinandersetzung mit einer Pflegerin, er wurde angezeigt", erklärt sein ihm gerichtlich zugeteilter Verwalter Hamminger. Billinger eckt im Heim auch oft an, ist starker Raucher. Am 31. Jänner muss er das Pflegeheim verlassen, in einem anderen hat er keinen Platz. Schon im November wäre es soweit gewesen, die Heimleitung hat einer Verlängerung bis Ende Jänner noch zugestimmt.

"Ich habe schon überall nach Wohnungsmöglichkeiten nachgefragt, aber ohne Erfolg", sagt Hamminger, der betont: "Wenn wir nichts finden, dann sitzt der Herr Billinger Ende Jänner auf der Straße. Am Geld liegt es aber nicht, das ist dank Pflegegeld und Pension da!" Sogar eine Pflegekraft. Billingers Ehefrau, die getrennt von ihm lebt, hat sich bereit erklärt, ihn zu betreuen. Bei ihr einziehen sei aber keine Option, so Hamminger. "Erstens wohnt sie im zweiten Stock ohne Lift und zweitens möchte sie das auch nicht. Aber, sie hat sich bereit erklärt, Billinger zu pflegen, für ihn zu kochen und die Wohnung sauber zu halten", sagt der Rechtsanwalt. Deshalb werde auch eine Wohnung in der Braunauer Neustadt bzw. Braunau-Süd gesucht, in der Nähe der Frau. "Das wäre die beste Lösung, aber die Wohnungen in der Neustadt werden meist von der Gemeinde zugeteilt. Und die möchte Billinger wegen der Anzeige keine geben", sagt Hamminger. Aus dem Braunauer Rathaus gibt es dazu keine Stellungnahme. Die Stadtgemeinde verweist auf die "höchstpersönlichen Verhältnisse der Wohnungswerber", die eine öffentliche Auskunft zu rechtlichen Fällen nicht möglich mache.

Rechtsanwalt Hamminger will die Obdachlosigkeit seines Klienten unbedingt verhindern und sucht Hilfe über die Medien. Falls jemand eine kleine, barrierefreie Wohnung im Braunauer Stadtgebiet hat, die er vermieten möchte, dann möge er sich bei Gerald Hamminger melden.

1 Kommentar marchei (3904) 10.01.2019 07:01 Uhr Das muss ein schöner Ungustlsein, wenn ihn seine eigene Frau nicht in Ihrer Wohnung haben möchte und er aus eigener Schuld aus dem Pflegeheim fliegt!

