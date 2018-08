Ob für das Nationalteam oder als Wasserträger: Oskar ist für alle da

BRAUNAU. Der Radsport ist die große Leidenschaft von Oskar Hauser – Mit zehn Verwandten hilft er bei den Braunauer Radsporttagen am 4. und 5. August.

Oskar Hauser ist immer zur Stelle, wenn helfende Hände gebraucht werden. Bild: Burgstaller

Er hat die Liebe zum Rennradfahren erst mit 20 Jahren entdeckt. "Dafür aber umso intensiver", sagt Oskar Hauser. Des fortgeschrittenen Alters wegen hat es zum Profi zwar nicht mehr gereicht, als eifriger Funktionär geht er aber trotzdem in die Geschichte des Braunauer Radclubs ein. Mit zehn Verwandten aus der Familie Hauser ist der 69-Jährige wichtiger Helfer auch bei den Braunauer Radtagen am 4./5. August. Vor vier Jahren ist der Radclub Braunau zum "gesunden" Kleinverein geschrumpft. Vorbei waren die Zeiten, in denen Profis des Braunauer Traditionsclubs für Aufsehen in der Sportwelt gesorgt haben. Erinnert sei hier nur an den legendären Sigi Denk, der mit unter anderem hervorragenden Platzierungen bei diversen Rennen den einst u. a. Sixtus Ranshofen genannten Radclub in die Schlagzeilen brachte.

Schon damals stand Oskar Hauser dem Radclub helfend zur Seite. "Überall dort, wo Not am Mann war, hat man mich halt brauchen können", denkt der heute noch sportliche Innviertler an die großen Zeiten des Vereines zurück. Er hat aber nicht nur geholfen, er hat Burschen wie Mädchen auch trainiert. Zehn Jahre coachte Oskar Hauser das österreichische Damen-Nationalteam. Das beflügelte Tochter Silvia zu Bestleistungen. Sie gewann neben vielen Rennen als wichtigste auch Staatsmeisterschaften, sowohl jene in den Kategorien Berg als auch Straße.

"Das waren wirklich schöne Zeiten", sagt Papa Oskar. Er hat als sportlicher Leiter aber auch bei den Profis gute Arbeit geleistet. Gerne erinnert er sich an die "gesunde Rivalität" der beiden Radvereine Ranshofen und Altheim zurück. "Wir waren die Roten, die in Altheim die Schwarzen", klärt Oskar Hauser auf. Die Politik habe aber nie eine große Rolle gespielt: "Es war die gesunde sportliche Rivalität, die uns angespornt hat". Apropos gesund: Was hält der Rad-Experte eigentlich von Doping, das derzeit u.a. beim größten Radsportereignis "Tour de France" Tagesthema ist?

"Die Gesundheit geht vor. Daher haben diverse Mittelchen im Radsport nichts verloren. Da seien auch die Funktionäre gefordert. Zuschauen, bis wieder einer mit Herzinfarkt vom Rad fällt, geht gar nicht": Das habe er als sportlicher Leiter nicht nur seinen Burschen und Mädchen ständig gepredigt, sondern diesbezüglich auch in der Familie stets für "saubere Verhältnisse gesorgt".

Rennrad-Fahren mit 69 Jahren

Auch heute, mit 69, steigt Oskar Hauser noch gerne auf den "Renner". Zwei-, dreimal die Woche werden mit Freunden verschiedene Ziele in der Umgebung angepeilt. Derzeit kommt der umtriebige Braunauer weniger zum Radeln als viel mehr zum Helfen. Das war bei der kürzlich zu Ende gegangenen Österreich-Rundfahrt der Profis als "Straßenmarkierer" genau so der Fall wie mit der "Hauser-Verwandtschaft" vorbereitend und am 4./5. August direkt bei den 19. Braunauer Radtagen.

