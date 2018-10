ORF-Fernsehen sendet live aus der Region

HAAG / HOHENZELL / GEBOLTSKIRCHEN / RIED. "Guten Morgen" und "Daheim in" Österreich.

Diese Woche sendet ORF 2 jeweils von 6.30 bis 9.30 Uhr im Rahmen von "Guten Morgen Österreich" und von 17.30 bis 18.30 Uhr im Rahmen von "Daheim in Österreich" aus der Region.

"Ghost City Saloon"

Heute früh ist Haag am Hausruck Station, mit dem "Ghost City Saloon". Der Saloon ist die Heimat eines Country-Clubs. Thema des Tages sind die Spritpreise. Gast im mobilen ORF-Studio ist auch "Seer"-Frontmann Fred Jaklitsch.

Thema Rinderbauern

"Daheim in Österreich" kommt am Dienstagabend aus Hohenzell. Zu Gast sind unter anderem Dokumentarfilmer Michael Schlamberger und Franz Sieghartsleitner vom Nationalpark Kalkalpen. Tags darauf sendet "Guten Morgen Österreich" aus Hohenzell mit dem Thema, warum Hohenzell für Rinderbauern weltweit ein Begriff ist. "Daheim in Österreich" kommt am Mittwochabend aus Geboltskirchen, der ehemaligen Bergbaugemeinde am Hausruck.

Am Donnerstag, 18. Oktober, geht es in Geboltskirchen rechtzeitig vor der Heizsaison um Sparen bei Strom und Gas. Ist ein Wechsel des Anbieters wirklich so einfach? Was kann der Konsument sparen? Gast ist u. a. der aus Geboltskirchen stammende "Max the Sax", ein Saxofonist, und das Swing-Trio "Bye Maxene". Bei "Daheim in Österreich" am Abend in der Stadt Ried besucht der isländisch-österreichische Popmusiker Thorsteinn Einarsson das mobile ORF-Studio.

Thema Einbrüche in Ried

Die Tage werden länger und damit steigt auch die Gefahr von Einbrüchen, so Experten. Aber auch Trickbetrüger seien gerade jetzt besonders aktiv. Wie man sich schützt, ist Thema am Freitag, 19. Oktober, in Ried.

Thomas Brezina zu Gast

Musikalischer Gast ist "Beda mit Palme, der sich selbst eine "Ein-Pflanzen-Band" nennt. Und bei "Daheim in Österreich" am Freitagabend ist Thomas Brezina, der erfolgreiche Kinder- und Jugendbuchautor, unser Gast. "Tom Turbo", eine seiner erfolgreichsten Figuren, feiert seinen 25. Geburtstag.

